Wie eine angebliche Bargeldabschaffung Ängste schüren soll

Das Thema war schon während der Corona-Pandemie präsent. In dem Sammelband "Fehlender Mindestabstand" beschreibt der Religions- und Politikwissenschaftler Michael Blume wie bei einer Querdenken-Rede in Stuttgart im Mai 2020 Corona und die Bargeldabschaffung als "zwei Seiten einer Medaille" und "Geschäftsmodelle" bezeichnet wurden.

Das zeigt laut Holnburger, wie virulent das Thema in der verschwörungsideologischen Szene ist. Auch die AfD setze sich wiederholt dafür ein, Bargeld zu erhalten - obwohl es hierzulande gar nicht bedroht sei. Erst im Juli behauptete die bayerische Spitzenkandidatin der AfD für die Landtagswahl, Katrin Ebner-Steiner, in einer Rede im Landtag, die EU habe die Wahl des Zahlungsmittels faktisch abgeschafft und "die endgültige Bargeldabschaffung vorbereitet" unter dem "Deckmantel der Geldwäschebekämpfung". Sie spricht von der "totalen Kontrolle über das Eigentum der Deutschen", die von der EU-Kommission geplant werde. Wie dargelegt, ist dies falsch.

Doch die Spekulationen verfangen bei den Usern im Netz. Nur zwei Beispiele: "Achtung!!! Bargeld soll weg!!!", schreibt ein User auf X. In der Kommentarspalte unter einem Artikel zum Thema schreibt wieder ein anderer: "Die wollen die totale Kontrolle und es wird kommen, so oder so."

Welche Rolle spielen Verschwörungstheorien dabei?

Die "totale Kontrolle" und der "Überwachungsstaat"- solche Formulierungen fallen immer wieder auf, wenn es um eine angeblich geplante Bargeldabschaffung geht. Es sind die Stichworte, die populistische Akteure nutzen, wenn sie über eine Bargeldabschaffung sprechen.

Diese Rhetorik, die den Totalitarismus und Überwachungsstaat beschwört, ist laut Holnburger von CeMAS "im deutschsprachigen Kontext auf jeden Fall immer wieder mit Verschwörungserzählungen verwoben." Natürlich gebe es auch legitime Kritik und Warnungen – Verschwörungserzählungen spielten aber im Gegensatz hierzu auf vermeintlich existierende geheime Pläne an und unterstellten den vermeintlichen Verschwörern absolute Boshaftigkeit.

Das beobachtet auch Christoph Schiebel, freischaffender Politikwissenschaftler, der sich in seiner Dissertation unter anderem mit rechtspopulistischen Verschwörungstheorien zur Bargeldabschaffung auseinandergesetzt hat. Dafür untersuchte er das Grundsatzprogramm der AfD. Er ordnet die Behauptungen zur Bargeldabschaffung darin als rechtspopulistische Verschwörungstheorie ein. Im Gespräch mit dem #Faktenfuchs sagt er: "Es wird von einer Elite ausgegangen, die nicht offen handelt, sondern im Verborgenen." Das sei typisch für Verschwörungstheorien.

In diesen Verschwörungstheorien wird häufig an bereits seit langem kursierende antisemitische Verschwörungsmythen wie die einer jüdischen Welt- beziehungsweise Finanzverschwörung angeknüpft. "Das ist etwas, auf das solche Verschwörungserzählungen, wenn sie jetzt kursieren, einzahlen", sagt Holnburger. Der Antisemitismus müsse dafür gar nicht immer konkret mit eingewoben sein, aber die Behauptungen zielten häufig darauf ab, dass es eine Weltverschwörung gebe. "Und da sind häufig jüdische Personen und Familien gemeint."

Ein Beispiel seien Verschwörungstheorien zur Europäischen Zentralbank (EZB), die sich auch auf ähnliche Erzählungen zur US-Notenbank Federal Reserve beziehen und die laut Schiebel auch AfD-nahe Nutzer verstärkt teilen. Die Zentralbanken werden als Institutionen betrachtet, die im Verborgenen eigentlich die Macht hätten und die Strippen zögen. Schiebel sagt: "Da wird davon ausgegangen, dass diese sinistren Mächte einem sehr schädlichen Plan folgen. Da ist dann auch von den Rothschilds oder anderen jüdischen Familien und Akteuren die Rede."

Der antisemitische Attentäter von Halle beispielsweise bezog sich auf solche Verschwörungstheorien zur EZB und Federal Reserve.

Warum eignet sich dieses Thema so gut, um Angst zu schüren?

Ob Bargeld tatsächlich in nationalen Verfassungen abgesichert werden muss oder ob wirklich eine Abschaffung droht, können Bürgerinnen und Bürger oft nicht einschätzen. Genau solche Themen, bei denen die Zusammenhänge komplex sind, eignen sich dafür, Ängste zu schüren. Holnburger sagt: "Weil das Thema Finanzen, Bargeld und Co. ein so komplexes ist, kann man dann ein unterkomplexes Weltbild anbieten."

Auch Dominik Enste verweist auf vereinfachte Zusammenhänge: "Da entstehen dann Ängste, die unnötig sind."

Eine vermeintliche Bargeldabschaffung ist nicht nur ein komplexes Thema. Es ist auch ein emotionales. Viele Menschen verbinden etwas mit Bargeld, sagt Enste: Weil man es als Kind zugesteckt bekommen hat, weil man – anders als bei der Kreditkartenzahlung – durch Bargeld einen besonderen Bezug zu Geld hat. Laut der Wirtschaftspsychologin Julia Pitters von der IU Internationalen Hochschule profitiert Bargeld durch "Haptik, Tradition, Bewährtheit". Und auch unser Gehirn reagiere auf Bargeld besonders, so Pitters in einem Beitrag des Informationsdiensts Wissenschaft: "Bargeld ist wie Drogen oder Essen. Im Hirn sind Areale ausgebildet, die auf den Geldreiz ansprechen. Sehen wir Geld, wird ein Belohnungszentrum aktiviert."

Werden dann Verschwörungstheorien dazu verbreitet, kann das Ängste auslösen, ein klassisches Merkmal von Desinformation, wie der #Faktenfuchs hier erklärt. Und ein Mechanismus, der seinerseits wiederum dazu beiträgt, dass solche Behauptungen verbreitet werden.

Fazit

In der Diskussion um den digitalen Euro schüren vor allem Akteure aus dem rechtspopulistischen Spektrum sowie Querdenken-Anhänger mit einer angeblich drohenden Bargeldabschaffung Ängste. Sie knüpfen dabei häufig an Verschwörungsmythen an, die einen antisemitischen Kern haben.

Anders als diese Akteure suggerieren, ist Bargeld in der EU auf Verfassungsebene verankert. Derzeit gibt es weder Gesetze noch sind Gesetzesinitiativen bekannt, mit dem Ziel Bargeld abzuschaffen. Tatsächlich hat die EU-Kommission kürzlich einen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem sie laut eigenem Bekunden Bargeld stärken möchte. Die EU-Kommission will aber eine Obergrenze für Bargeldkäufe einführen. In Deutschland gibt es außerdem ein Barzahlungsverbot für Immobilien.

Bargeld gewährleistet Anonymität und den Schutz von Privatsphäre – deshalb schätzen es viele Deutsche. Es ist ein emotionales und komplexes Thema – und deshalb anfällig für Verschwörungserzählungen, die ein vereinfachtes Weltbild anbieten.