Vitesco will 800 Arbeitsplätze in Nürnberg streichen

Der Autozulieferer Vitesco will in seinem Nürnberger Werk etwa 800 Arbeitsplätze abbauen. Der Standort solle mehr automatisiert und effizienter aufgestellt werden, heißt es in einer Stellungnahme, die dem BR vorliegt. Lediglich 350 der aktuell 1.150 Jobs sollen erhalten bleiben. Der Schritt sei notwendig, um die Produktion in Deutschland und Nürnberg halten zu können, so die Begründung aus der Regensburger Zentrale von Vitesco. Der Stellenabbau soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Betriebsrat: Vitesco "auf der Flucht aus Deutschland"

Massive Kritik an den Plänen kommt vom Betriebsrat. Bekenntnisse zum Standort Deutschland suche man beim Vorstand des Unternehmens leider vergebens, wird der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Thorsten Buske, in Medienberichten zitiert. "So bitter es ist, aber es sieht leider stark danach aus, als sei Vitesco Technologies auf der Flucht aus Deutschland", so Buske.

Die auf Antriebslösungen spezialisierte ehemalige Continental-Tochter Vitesco beschäftigt weltweit rund 37.000 Menschen.