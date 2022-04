Trotz Krieg und Pandemie: Zulieferer Vitesco macht mehr Gewinn

Der Regensburger Autozulieferer Vitesco hat zum Jahresauftakt mehr Geld verdient als erwartet. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg auf 45 Millionen Euro nach 17 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das aus einer Sparte von Continental hervorgegangene Unternehmen am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Analysten hätten im Schnitt nur mit rund 32 Millionen Euro gerechnet, hieß es weiter.

Weiterhin Lieferengpässe

Vitesco verweist allerdings auf weiterhin bestehende Lieferengpässe bei Halbleitern, die anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dennoch habe sich die Gewinnmarge auf zwei Prozent verbessert und damit stärker als erwartet. Der Umsatz ging dagegen auf rund 2,26 Milliarden Euro von 2,3 Milliarden Euro zurück.

Vitesco ist die frühere Antriebssparte des Continental-Konzerns. Seit 2020 ist das Unternehmen eigenständig. Die Firma produziert weltweit an 50 Standorten und beschäftigt etwa 40.000 Mitarbeiter. Am Vitesco-Hauptsitz in Regensburg sind es rund 3.000 Beschäftigte.