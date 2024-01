Bayerischer Arbeitsmarkt: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt

Landkreis mit niedrigster Arbeitslosenquote liegt in Unterfranken

Aktuell liegt der Landkreis mit der geringsten Arbeitslosenquote nicht wie meist üblich in Oberbayern, sondern in Unterfranken: Es ist der Landkreis Main-Spessart mit einer Quote von 2,4 Prozent. Nach Angaben eines Sprechers der dortigen Arbeitsagentur gibt es im Landkreis wenig Baugewerbe und daher wenig witterungsbedingte Arbeitslosigkeit. Außerdem seien in ländlichen Regionen wie Main-Spessart die Arbeitgeber besonders darauf bedacht, Mitarbeitende zu halten.

Dicht dahinter folgen gleich vier Landkreise mit einer Quote von jeweils 2,5 Prozent – drei aus Oberbayern, einer aus Schwaben, und zwar die Landkreise Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm, Bad Tölz-Wolfratshausen und der Landkreis Günzburg.

Schlusslicht Coburg, Hoffnung in Schweinfurt

Die Stadt Coburg verzeichnet die bayernweit höchste Arbeitslosenquote mit 7,0 Prozent. Das liege unter anderem daran, dass es in Coburg in Relation zur erwerbstätigen Bevölkerung viele Geflüchtete gebe, so ein Sprecher der Arbeitsagentur Coburg. Diese sind im Unterschied zur einheimischen Bevölkerung überdurchschnittlich oft von Arbeitslosigkeit betroffen.

Hinter Coburg folgen die Städte Hof und Schweinfurt mit einer Quote von jeweils 6,7 Prozent. Positives lässt sich aus Schweinfurt vermelden. Dort ist die Quote im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen. Einen Rückgang der Arbeitslosigkeit binnen Jahresfrist können laut Bundesagentur für Arbeit nur wenige Städte und Landkreise in Bayern aufweisen.

Auch in der Stadt Nürnberg ist die Arbeitslosenquote mit 6,6 Prozent weiter hoch. In München liegt die Quote bei 4,9 Prozent – für eine Millionenstadt ein sehr guter Wert.