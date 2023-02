Ringen um Demokratie bei Siemens Healthineers

Bei der Hauptversammlung des fränkischen Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers wurde hart darum gerungen, wie Aktionärinnen und Aktionäre in die Entscheidungen des Unternehmens eingebunden werden sollen. Geht es nach der Unternehmensspitze, soll der gesetzlich mögliche Rahmen voll ausgeschöpft werden.

Mindestens die nächsten fünf Jahre virtuelle Hauptversammlung

Das heißt, die Satzung soll so geändert werden, dass ein rein virtuelles Aktionärstreffen nicht nur in den kommenden beiden Jahren möglich wäre, sondern sogar in den nächsten fünf Jahren. In der Generaldebatte wurde das von allen Aktionärsschützerinnen und Fondsmanagern kritisiert.

Lob für Geschäfte mit CT, MRT und Röntgengeräten

Obwohl Siemens Healthineers inzwischen nicht mehr vom Boom bei Corona-Schnelltests profitiert, gab es für die weltweiten Geschäfte mit CT, MRT und Röntgengeräten viel Lob. Die große Herausforderung sei nun, Bildgebung und Therapie zu verknüpfen.

Wertschöpfung soll in Deutschland bleiben

Vorstandschef Bernd Montag widersprach dem Vorwurf, die Diagnostik-Sparte sei eine Dauerbaustelle. Dies sei nicht der Fall. Er verwies auf den jüngsten Auftrag des Schweizer Laborbetreibers Unilabs. Die Diagnostiksparte von Healthineers wird nun schlanker aufgestellt und soll profitabler werden.

Vertreter der Belegschafts-Aktionäre lobten das Bekenntnis des Vorstands, Wertschöpfung in Deutschland zu halten. Einzelne Redner kritisierten die Abhängigkeit von China, gerade dort erwartet der Vorstand in den kommenden Jahren ein starkes Umsatzwachstum.