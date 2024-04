Sechs Monate "Jobturbo": Mehr geförderte Arbeit auf Probe

Das Jobcenter Nürnberg ist mit fünfzehn zusätzlichen, befristet eingestellten Arbeitskräften in die "Turbovermittlung" gegangen. Der von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Oktober 2023 versprochene "Jobturbo" sei allerdings nicht so schnell angelaufen, wie der Name suggeriere, sagt Geschäftsführerin Renata Häublein. Ursache dafür war, dass der Bundeshaushalt für 2024 erst Mitte Januar verabschiedet worden sei und vorher kaum Geld ausgegeben werden durfte. Eigentlich sei man erst seit Februar so richtig "im flow", sagt die Jobcenter-Chefin.

Jobcenter Nürnberg: Deutlich mehr Vermittlungen

Die Vermittlung von Geflüchteten aus der Ukraine habe sich im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast verdreifacht, so Häublein. Der öffentlichkeitswirksame Appell der Politik auch an die Arbeitgeber, hier mitzuwirken und einzustellen, habe die Arbeit erleichtert. Allerdings könnten Ukrainer, die in ihrer Heimat etwa im mittleren Management gearbeitet hatten, nicht davon ausgehen, mit wenig Deutschkenntnissen auch hier gleich ins mittlere Management einzusteigen, so Häublein weiter.

Überwiegend Helferjobs

Die Qualität der Einstiegsjobs für Ukraineflüchtlinge sei ganz unterschiedlich, sagt Häublein. Immerhin 40 Prozent konnten in Arbeitsplätze vermittelt werden, für die man auch in Deutschland eine Ausbildung oder einen Abschluss brauche. Der mit 60 Prozent überwiegende Teil sei allerdings in Helferjobs vermittelt worden. Gesucht waren etwa unterstützende Tätigkeiten in Küche, Hauswirtschaft oder in der Pflege, so die Jobcenter-Chefin.

Seniorenheim beschäftigt geflüchtete Ukrainerinnen

Einen solchen Arbeitsplatz hat Svitlana Marulova im Adolf-Hamburger-Heim für Senioren in Nürnberg bekommen. Seit einigen Monaten arbeitet sie dort als Hauswirtschafts-Helferin. Sie lebt noch immer in einem Vierbett-Zimmer eines Übergangsheims. Eine eigene Wohnung hat sie bislang vergebens gesucht. Die 60-Jährige ist froh, hier Arbeit gefunden zu haben. Sie braucht nun kein Bürgergeld mehr vom Nürnberger Jobcenter. Einen Deutschkurs habe sie noch nicht gemacht. "Ich lerne Deutsch jeden Abend selber", sagt Svitlana Marulova und lacht. "Wann sonst, ich arbeite doch, ich habe keine Zeit."

Seit zwei Wochen arbeitet auch Halyna Trotskovets aus der ukrainischen Stadt Sarny im Adolf-Hamburger-Heim als Pflegehelferin in Teilzeit. Sie besucht gerade noch einen Sprachkurs und möchte das auch beibehalten. Die 51-Jährige will ihr Deutsch weiter verbessern und eine Ausbildung in der Pflege machen. In der Ukraine hat sie als Betriebstechnikerin bei der Bahn gearbeitet. Zwanzig Jahre lang, erzählt sie.