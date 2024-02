Partyartikel-Händler "Feiermeier" hat Insolvenz angemeldet

Partydekoration, Luftschlangen, Pinatas, Kostüme, Hochzeitsgirlanden oder Ballons aller Art zählen zum großen Sortiment von "Feiermeier". Doch derzeit ist dem Partyartikel-Händler selbst wohl kaum nach Feiern zumute: Weil das Geschäft wohl ins Stocken geraten ist, hat der Einzelhändler mit Zentrale in Nürnberg und insgesamt neun Filialen in Bayern Insolvenz beantragt.

Insolvenzverwalter eingesetzt

Das Amtsgericht Nürnberg habe mit Beschluss vom 19. Februar einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, heißt es in einer Mitteilung. Demnach waren die Liquiditätsschwierigkeiten des Einzelhändlers unter anderem durch Umsatzrückgänge bedingt. Die Gehälter der 87 Beschäftigten seien über das Insolvenzgeld gesichert, so der vorläufige Insolvenzverwalter, der sich derzeit einen Überblick über die finanzielle Lage des Unternehmens verschafft.

Neun Filialen in Bayern, 87 Beschäftigte

"Feiermeier" betreibt insgesamt neun Filialen: zwei in Nürnberg, je eine in Augsburg, Ingolstadt, Regensburg und Würzburg sowie drei Filialen in München mit insgesamt 87 Beschäftigten. Der Einzelhändler verkauft unter anderem Party- und Faschingsequipment sowie Deko und Ballons.

Verkauf läuft in den Filialen weiter

In den kommenden Tagen steht dem vorläufigen Insolvenzverwalter zufolge die Analyse der Ursachen für die Zahlungsschwierigkeiten auf dem Programm. Der Betrieb werde uneingeschränkt fortgeführt. "Die Filialen bleiben geöffnet und die Kunden können wie gewohnt einkaufen", heißt es in der Mitteilung.