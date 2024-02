The Body Shop meldet Insolvenz an

Kosmetik, hergestellt unter ethisch korrekten Bedingungen und ohne Tierversuche: 1976 war The Body Shop damit noch eines von wenigen Unternehmen. In den vergangenen Jahren lief das Geschäft aber immer schlechter. Zuletzt hatte das Unternehmen im Jahr 2022 weltweit einen hohen zweistelligen Millionenverlust eingefahren.

Insolvenz von The Body Shop in Deutschland und Großbritannien

Nun hat das zuständige Amtsgericht Düsseldorf verkündet, das Unternehmen habe für den deutschen Ableger Insolvenz angemeldet. Einen entsprechenden Antrag habe Body Shop Deutschland bereits am Mittwoch gestellt. Von der Insolvenz betroffen sind in Deutschland nach aktuellem Stand mehr als 350 Mitarbeitende in rund 65 Filialen.

Es ist in dieser Woche schon die zweite Insolvenz, die Body Shop vermelden musste. Bereits am Dienstag hatte das Unternehmen für seine Geschäfte im Heimatland Großbritannien einen entsprechenden Antrag gestellt.

Mehrfacher Besitzerwechsel

The Body Shop hatte in den letzten Jahren mehrmals den Besitzer gewechselt. Erst im vergangenen November hatte das deutsche Beteiligungsunternehmen Aurelius in Grünwald den Konzern übernommen. The Body Shop soll nun saniert werden, um die Marke zu erhalten.