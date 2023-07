Nachhaltiges Wirtschaftswachstum - geht das überhaupt?

Mobilität und Fleischkonsum

Auch beim Thema Mobilität ist in dem weltweit agierenden Unternehmen Nachhaltigkeit unabdingbar: "Die Mitarbeiter müssen einander auch treffen", sagt Sick-Thies. Um den ökologischen Fußabdruck der Flüge auszugleichen, setzt sie auf CO2-Kompensation mithilfe der Nonprofit-Plattform atmosfair.

Und als überzeugte Vegetarierin machte sie in Sachen Klimaschutzmaßnahmen auch vor der Betriebskantine nicht halt: "Wir müssen weniger Fleisch essen", sagt sie, "weil der CO2-Ausstoß in der Landwirtschaft einfach so wahnsinnig groß ist." Darum gilt in der Betriebskantine ihres Unternehmens: Wer Fleisch essen will, muss dafür extra zahlen. Ganz ohne Widerstand lief die Umstellung jedoch nicht ab – man sei ein männerdominiertes Unternehmen, erklärt Sick-Thies, "und das war schon auch ein schwieriges Thema".

Mittlerweile sei die Belegschaft jedoch überzeugt, so Sick-Thies. "Die Mitarbeiter sagen mir, wir arbeiten nur bei der Firma Sick, weil sie so hohe ökologische und soziale Standards haben."

Klimaschutz-Maßnahmen sind für Unternehmen unausweichlich

Dabei ist Sick-Thies zufolge die Umstellung auf einen nachhaltigen Betrieb längst nicht mehr nur notwendig, sondern unausweichlich. Das heißt, über kurz oder lang werden alle Unternehmen umstellen müssen. Dies bestätigt auch Wirtschaftsweise Veronika Grimm – die Politik habe die Leitplanken gesetzt: "Ich glaube, auch die politischen Entscheidungen sind erst im Laufe der letzten Jahre konsequenter geworden. Man hat das Klimaschutzabkommen von Paris, man hat den Green Deal beschlossen und jetzt ist klar: Europa strebt an, 2050 klimaneutral zu werden, Deutschland sogar 2045."

Und je klarer diese Entscheidungen getroffen wurden, so Grimm, desto klarer habe sich auch die Wirtschaft darauf eingestellt, ihre Prozesse umstellen zu müssen. Mittlerweile sei offenkundig, dass wirklich alle Unternehmen dafür sorgen müssten, ihre Produktionsprozesse klimaneutral zu gestalten.

Zum #Faktenfuchs: So viel CO2 trägt Deutschland zum Klimawandel bei

Dorothea Sick-Thies und Prof. Veronika Grimm diskutieren am Mittwoch, 26. Juli 2023, um 20.15 Uhr mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in der Münchner Runde im BR Fernsehen. Außerdem zu Gast: Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender bei den Grünen Bayern, sowie Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.