400 Jobs weg: Papierhersteller UPM schließt Werk in Plattling

Der Papierhersteller UPM plant, sein Werk in Plattling zum Jahresende zu schließen. Das gab das Unternehmen am Dienstag auf seiner Webseite bekannt. Von den Plänen sind 401 Mitarbeitende betroffen.

Unternehmen will "wettbewerbsfähig" bleiben

Mit diesem Vorhaben setze man die notwendigen Schritte fort, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Kapazität für grafische Papiere an eine profitable Kundennachfrage anzupassen, heißt es zur Begründung. Grafische Papiere sind Papiere zum Bedrucken, Beschreiben und Kopieren. In den letzten 15 Jahren sei die Nachfrage nach diesen Papieren stetig zurückgegangen. Es werde erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, so UPM.

Was passiert mit dem Personal?

Der Nachfragerückgang habe sich im Laufe dieses Jahres deutlich beschleunigt. Darüber hinaus sei die langfristige Planbarkeit von Produktionsfaktoren, wie beispielsweise der Energieversorgung, von entscheidender Bedeutung. Man sei bestrebt, gemeinsam mit dem Betriebsrat verantwortungsvolle Lösungen für das Personal zu erarbeiten. Darüber hinaus erwarte man Auswirkungen auf die Dienstleister vor Ort, so das Unternehmen.

Der Bayerische Rundfunk hat die Werkleitung in Plattling für eine Stellungnahme zur Schließung angefragt. Die Antwort steht noch aus.

Stadt Plattling und Landkreis Deggendorf von Schließung überrascht

Die Stadt Plattling, die Gemeinde Stephansposching und der Landkreis Deggendorf zeigen sich in einer gemeinsamen Mitteilung vom Aus der Papierfabrik überrascht: "Die drei am stärksten betroffenen Kommunen wollen alle Kräfte bündeln und sich gemeinsam für den Standorterhalt sowie die betroffenen Menschen einsetzen", heißt es.

Deggendorfs Landrat Bernd Sibler (CSU) wolle "alle Hebel in Bewegung setzen". Zeitnah sollen deswegen Gespräche mit dem Konzern, dem Betriebsrat und der Agentur für Arbeit geführt werden. Auch Staatsminister Christian Bernreiter (CSU) soll eingeschaltet werden.

Hans Schmalhofer (CSU), Bürgermeister der Stadt Plattling, spricht in der Mitteilung von einer "Katastrophe für den interkommunalen Standort Plattling/Stephansposching". Jutta Staudinger (CSU), Bürgermeisterin der Gemeinde Stephanshposching, betont, dass hinter jedem der gefährdeten Arbeitsplätze Menschen und Familien stehen. Für sie wolle man sich gemeinsam einsetzen.

Aiwanger kündigt Besuch an

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nannte die angekündigte Schließung der Plattlinger Papierfabrik am Dienstag einen "harten Schlag". Gleichzeitig kündigte er an, die Fabrik baldmöglichst zu besuchen. "Wir werden uns um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. Wir sind mit der Unternehmensführung in Kontakt, es muss sozialverträgliche Lösungen geben", sagte er laut Mitteilung. Der Arbeitsmarkt in Niederbayern biete glücklicherweise Alternativen.

Mit Blick auf die Papierbranche kommt die Schließung für den Wirtschaftsminister offensichtlich nicht ganz überraschend. Das Marktumfeld sei wegen der Digitalisierung für Papierhersteller schwierig geworden, heißt es in Aiwangers Stellungnahme. Hinzu kämen auch die hohen Energiepreise. "Weniger Zeitschriften und reduzierter Papierbedarf lassen die Nachfrage sinken", so Aiwanger.