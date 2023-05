Hohe Inflation bremst den Konsum stark ein

Die Inflation im Euroraum gab die europäische Statistikbehörde Eurostat für April mit 7,0 Prozent an. Nach 6,9 Prozent im März wäre das überraschend ein kleiner Anstieg statt des erwarteten Rückgangs.

Eurostat errechnet höhere Inflation in Deutschland als Statistisches Bundesamt

Für Deutschland errechnete Eurostat im April sogar 7,6 Prozent Preissteigerung. Das Statistische Bundesamt kam in der letzten Woche auf 7,2 Prozent. Das hängt mit den unterschiedlichen Messmethoden zusammen. In anderen europäischen Ländern, für EZB und Bundesbank zählt der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), der meistens etwas höher ausfällt als der Verbraucherpreisindex (VPI), den das Statistische Bundesamt noch verwendet.

Von der Europäischen Zentralbank EZB wird wegen der anhaltend hohen Inflation im Euroraum eine weitere Anhebung des Leitzinses erwartet. Dadurch verteuern sich Kredite wie Baudarlehen, was die Stabilität des Geldwerts stärken soll. Die EZB will vor allem verhindern, dass die hohen Energie- und Lebensmittelpreise auch die übrigen Preise weiter nach oben treiben und sich die Inflationserwartungen verfestigen.

Psychologische Preiseffekte und Lohn-Preis-Spirale

Wenn die Erwartung zunimmt, dass alles immer teurer wird, kann alleine das die Inflation zusätzlich verstärken. Solche sogenannten Zweitrundeneffekte können auch von großen Lohnerhöhungen ausgehen, mit denen die Herstellungskosten der Unternehmen steigen. Das wäre dann die häufig angesprochene Lohn-Preis-Spirale.

Aktuell erscheint es kurzfristig kaum möglich, diese Wechselwirkungen der Inflation schnell in den Griff zu bekommen. Bei der EZB gibt es zumindest die Hoffnung, die Probleme mittel- bis langfristig auf Sicht von zwei und mehr Jahren wieder in den Griff zu bekommen. Das scheint aber nur mit höheren Zinsen möglich zu sein, was die Konjunktur und das Wirtschaftswachstum belastet. Grundsätzlich strebt die Notenbank eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent an, was zurzeit ein weit entferntes Ziel zu sein scheint.

Inflation bremst den Konsum kräftig

Dem Statistischen Bundesamt zufolge ist der Konsum im März so stark zurückgegangen wie seit fünf Monaten nicht mehr. Gegenüber dem Vorjahr befindet sich der Einzelhandel mit seinen Umsätzen inzwischen mit 8,6 Prozent im Rückstand.

Vor allem in den Geschäften versuchen die Verbraucherinnen und Verbraucher gegen die hohe Inflation anzusparen. Das gilt vor allem für Lebensmittel, die 22,3 Prozent mehr kosten als vor einem Jahr, damals wurden noch rund ein Zehntel mehr Lebensmittel verkauft. Seit Beginn dieser Statistik 1994 gab es hier noch nie so einen starken Rückgang wie im März.

Im vierten Jahr in Folge reale Lohneinbußen

Außerhalb der Lebensmittel ist das Minus sogar noch höher mit real 2,3 Prozent in nur einem Monat. Der lange Zeit boomende Internethandel brach in nur vier Wochen sogar um 4,8 Prozent ein. Im Onlinehandel geht es häufig um leicht entbehrliche Bestellungen, auf die man nicht so dringend angewiesen ist. Die Kaufzurückhaltung ist verständlich, weil den Beschäftigten schon das vierte Jahr in Folge reale Lohneinbußen drohen, weil die Preise schneller steigen als die Löhne.