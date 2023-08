Kompliziertester Feiertag: Bayern feiert Mariä Himmelfahrt

Die Katholische Kirche feiert am heutigen 15. August wieder das Hochfest Mariä Himmelfahrt. Schon seit dem 7. Jahrhundert wird an diesem Tag an die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel erinnert. Die evangelischen Kirchen gehen nicht davon aus, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde und sehen den Tag daher lediglich als Gedenktag bzw. Todestag Marias an.

Im Saarland und 80 Prozent Bayerns arbeitsfrei

In Deutschland ist Mariä Himmelfahrt nur in Teilen Bayerns und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. In Österreich und der Schweiz sowie in anderen katholisch geprägten europäischen Ländern ist das Hochfest ebenso ein Feiertag.

Dieses Jahr ist in 1.704 von insgesamt 2.056 Gemeinden im Freistaat der 15. August arbeitsfrei: in ganz Ober- und Niederbayern sowie in den meisten Städten und Gemeinden in der Oberpfalz, in Schwaben und in Unterfranken, in denen mehr Katholiken als Protestanten leben. Katholisch oder evangelisch? Angesichts des Bedeutungsverlusts der Kirchen und hoher Austrittszahlen hat diese Frage eigentlich wenig Relevanz.

Dass die Konfessionsgrenzen an Mariä Himmelfahrt wieder deutlich werden und den Feiertag kompliziert machen, liegt am Bayerischen Feiertagsgesetz. Dort heißt es, dass dieser Feiertag nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung gilt, aber nicht in Bezug auf die Gesamtbevölkerung Bayerns, sondern rein auf die Anzahl der Katholiken zu Protestanten. Es gelten dabei die Zahlen des Volkszensus von 2011. Im vergangenen Jahr fand der Zensus erneut statt, die Erhebung ist allerdings noch nicht maßgebend, da die Daten noch ausgewertet werden. Das dürfte bis 2025 dauern.

In der Folge könnte das aber bedeuten, dass Mariä Himmelfahrt in manchen Regionen als gesetzlicher Feiertag entfiele, wenn der Zensus feststellt, dass es dort inzwischen zu wenige Katholiken gibt. In weiten Teilen von Mittel- und Oberfranken, beispielsweise in Nürnberg, Ansbach und Bayreuth, wird an Mariä Himmelfahrt ohnehin gearbeitet, und die Läden haben geöffnet.

DGB fordert Feiertag für den ganzen Freistaat

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Mittelfranken fordert hingegen, den 15. August als Feiertag auf ganz Bayern auszuweiten. "Die aktuelle Regelung ist aus der Zeit gefallen", sagte der mittelfränkische DGB-Geschäftsführer Stephan Doll. "Die Menschen in Nürnberg und allen anderen evangelischen Gemeinden verdienen genauso einen freien Tag." Dies solle die neue Staatsregierung nach der Landtagswahl umsetzen.