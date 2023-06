Ludwig-Erhard-Preis: Gold für das Hoteldorf Schindlerhof

Das Hoteldorf Schindlerhof hat den Ludwig-Erhard-Preis in Gold verliehen bekommen. Die Hotel-Chefin Nicole Kobjoll war mehr als gerührt und stolz über diese erneute Auszeichnung ihres Unternehmens. Gerade auch während Corona habe sie das ganzheitliche Qualitätsmanagement getragen. "Dank der vielen Jahre Erfahrung waren wir es gewohnt, strategisch vorzugehen, immer wieder: Ziel – Plan – Umsetzung – Prüfen – Verbessern. Das hat uns in der turbulenten Zeit sehr geholfen", erklärt die Inhaberin.

Beschäftigte stehen als "Human Stars" im Mittelpunkt

Getragen werde das Hotel von den Beschäftigten. Human Stars nenne sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hoteldorf Schindlerhof. "Und sie alle haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen in Berlin mit dem Ludwig-Erhard-Preis in Gold ausgezeichnet wurde", da ist sich Nicole Kobjoll sicher. Der Schindlerhof gewinnt bereits zum vierten Mal die Gold-Platzierung in der Kategorie Mittelstand, dies ist bislang keinem anderen Unternehmen gelungen.

"Ich bin beeindruckt, dass Organisationen, wie der Schindlerhof, so lange eine solche Leistungsfähigkeit aufrechterhalten können. Das ist eine herausragende Leistung angesichts von Corona und anderen ungünstigen Umfeldeinflüssen", kommentiert Dr. André Moll, Vorstandsmitglied der Initiative Ludwig-Erhard-Preis, das Ergebnis. "Der Schindlerhof erfindet sich auf höchstem Niveau erfolgreich immer wieder neu", heißt es in der Laudatio.

Umfangreiches Test- und Bewertungsverfahren im Wettbewerb

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitschaft, detaillierte Einblicke in das Unternehmen zu gewähren. Die Beantwortung eines 25-seitigen Fragenkatalogs ist nur der Anfang. Im Anschluss kommen Assessoren ins Haus, um sich selbst ein Bild zu machen und die relevanten Aspekte zu bewerten. Zugrunde gelegt werden hierfür Kriterien des international anerkannten EFQM-Modells (European Fondation for Quality Management).

Umfassende Planungs-, Umsetzungs- und Bewertungsinstrumente sichern die Leistungsfähigkeit im Tagesgeschäft, so die Juroren. Das Hotel erhält herausragende Rückmeldungen von Kunden, auch in "TOP Service Deutschland". Die geschäftsführende Familie spornt alle an, Mitverantwortung für das Unternehmen zu zeigen. Exzellente Ergebnisse werden auch in der Mitarbeiterzufriedenheit erreicht.

Talentschmiede und neue Konzepte

Die Auszeichnung sei ein neuer Beitrag für die interne Stolz-Kultur, erklärt Nicole Kobjoll und hofft, "eine Pilgerstätte für Herzlichkeit und Talentschmiede zu sein", das sei mehr als nur eine Vision, "wir leben das", so die Unternehmerin. Sie betreibt die Schindlerhöfe nun in zweiter Generation, hat das Unternehmen mehr und mehr von den Eltern übernommen, die die Hotelanlage vor 25 Jahren in Boxdorf bei Nürnberg aufgebaut hatten, die sie stetig weiterentwickelten. Zu den Konzepten gehören ganzheitliche Verwertungskriterien in der Küche, sogenannte Nose-to-Tail-Strategien. Oder auch eine eigene Imkerei. Und seit Kurzem pflanzen sie einen Baum für jeden Gast, der auch mal einen Tag darauf verzichtet, dass sein Zimmer aufgeräumt wird.

Bosch Bamberg ebenfalls ausgezeichnet

Mit dem Ludwig-Erhard-Preis in Gold wurde in Berlin auch das Bamberger Bosch-Werk ausgezeichnet. Der größte deutsche Fertigungsstandort des Bosch-Konzerns mit weit über 6.000 Mitarbeitenden habe in diesem Jahr mit dem besten Ergebnis aller Bewerber den Ludwig-Erhard-Preis in Gold gewonnen, so die Juroren. Das Werk habe sich der Transformation im Automobilbereich erfolgreich gestellt und in beeindruckender Weise den Wandel von der klassischen Verbrenner-Technologie hin zu Zukunftstechnologien auf Wasserstoff-Basis in die Wege geleitet. "Bosch Bamberg zeigt vorbildlich, dass fundamentalen Veränderungsnotwendigkeiten erfolgreich begegnet werden kann", so die Jury.