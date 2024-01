AfD-Verbot: Sinnvoll? Machbar? Gerechtfertigt?

"Die wehrhafte Demokratie muss ihre Instrumente nutzen", sagt Daniel Günther (CDU). Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein argumentiert damit für ein AfD-Verbot. Viele Menschen, die in Köln, Berlin, Hannover, Würzburg und vielen anderen Städten Deutschlands gegen die AfD demonstrieren in diesen Tagen, sehen es ähnlich: Auf ihren Bannern und Schildern fordern sie ein "AfD-Verbot jetzt".

Ein Parteiverbot wurde zweimal in der deutschen Geschichte durchgesetzt: 1952 wurde die Sozialistische Reichspartei, eine Nachfolgepartei der NSDAP, verboten. Die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, wurde 1956 verboten. 70 Jahre später wird wieder über ein Parteiverbot diskutiert – es soll die AfD treffen und wirft viele Fragen auf.

Christian Waldhoff, Rechtswissenschaftler der Humboldt Universität Berlin, ordnet im BR24-Interview für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) ein: "Es kann ja in einer pluralistischen Demokratie nicht Sinn und Zweck sein, politische Feinde und seien sie noch so extrem, einfach durch Verbote auszuschalten." Gleichzeitig stellt Waldhoff die hohen Hürden, die ein Parteiverbotsverfahren hat, heraus: "Ein Gericht, das ein solches Verbot aussprechen soll, muss extrem sorgfältig und extrem zurückhaltend agieren."

Kein NPD-Verbot: Die Geister, die Karlsruhe rief

Das letzte Mal, dass eine Partei verboten werden sollte, war in den frühen 2000er Jahren: die NPD. Das erste Verfahren wurde 2003 abgebrochen, weil zu viele V-Leute in den Führungsebenen der NPD aktiv waren. Das zweite NPD-Verbotsverfahren endete 2017 mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts: Nein, die NPD wird nicht verboten. Nach Auffassung des Gerichts verfolgte die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, es mangelte aber an "konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt". Also: Die NPD war zu bedeutungslos, um die Demokratie zu gefährden.

Die AfD liegt in Umfragen aktuell bei 22 Prozent, in den ostdeutschen Bundesländern wäre sie sogar stärkste Kraft mit über 30 Prozent. Das Argument, die Partei sei zu unbedeutend, kann also nicht zutreffen. Womöglich sogar das Gegenteil: Ist die AfD inzwischen zu groß, "too big to forbid" wie es der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke formuliert?

Rechtswissenschaftler Waldhoff sieht dieses Problem ebenfalls: Nach der Rechtsprechung aus Karlsruhe könne man im Grunde nur mittelgroße Parteien verbieten. Das zeige auch, dass dieses Kriterium "vielleicht nicht so schlau war" im Urteil von 2017: "Das hat das Gericht, das muss man so offen sagen, frei erfunden. Das steht auch im Grundgesetz so nicht drin." Waldhoff war damals selbst beim NPD-Verbotsverfahren beteiligt.