Klein aber fein: Der Aktienindex SDAX

Metro und Ceconomy sind zwei Werte, die nach vielen Turbulenzen vom einstigen DAX-Konzern Metro übrig geblieben sind. Die Deutsche Pfandbriefbank ist der gerettete und erfolgreiche Überrest der einstigen Pleitebank Hypo Real Estate. Borussia Dortmund, der einzige börsennotierte Fußballverein, muss jetzt allerdings den SDAX verlassen.

Immer wieder neu zusammengestellt

In seiner Geschichte wurde der Index mehrfach umgebaut. 1999 startete er mit 100 Werten. Drei Jahre später wurde er halbiert, 2018 bei der Reform aller Indizes der DAX-Familie wieder auf 70 aufgestockt, weil wegen des möglichen doppelten Listings etliche TecDAX-Werte hinzukamen.

Die Unternehmen selbst sind oft gar nicht so klein. Der fränkische Autozulieferer Schaeffler machte vergangenes Jahr mit weltweit über 80.000 Mitarbeitern fast 13 Milliarden Euro Umsatz. An der Börse ist er aber nur 1,2 Milliarden Euro wert, weil die Familie Schaeffler nur einen kleinen Teil ihrer Aktien an die Börse brachte und das Unternehmen weiterhin kontrolliert