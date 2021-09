Börsen-Ticker: Industrie leidet unter Materialmangel

13.27 Uhr – Medienkonzern ProSiebenSat.1: Börsengang der Dating-Sparte

Der Münchner Medienkonzern ProSiebenSat.1 startet Experten zufolge die Vorbereitung für den Börsengang der Dating-Sparte. Banken sind wohl eingeladen, sich um ein Mandat rund um den Gang auf das Parkett der ParshipMeet Group zu bewerben. Die Dating-Sparte Parship hatte im abgelaufenen ersten Halbjahr einen Umsatz von 280 Millionen Euro eingefahren. Der ProSieben-Chef hatte den Börsengang schon für kommendes Jahr angekündigt. Und nun könnte es wohl in der ersten Jahreshälfte 2022 so weit sein. Dabei dürfte dann ein Finanzinvestor seinen Anteil reduzieren, während ProSiebenSat.1 die Mehrheit behalten will. Die Anteilsscheine sind im MDax bei den mittelgroßen Firmen zu finden. Heute steigen sie um etwas mehr als 2 Prozent.

12.22 Uhr – Spirituosen-Produzent Pernod Ricard übertrifft Gewinnerwartungen

Anstoßen auf Corona-Lockerungen, sich mal einen Tropfen leisten für ein Wiedersehen mit Freunden und Kollegen - das ist nicht nur in Deutschland so: Der französische Spirituosen-Produzent Pernod Ricard hat seine eigenen Gewinnerwartungen übertroffen, insbesondere dank einer wieder boomenden Nachfrage in den USA und China. Pernod Ricard stellt unter anderem Mumm-Champagner oder Absolut-Wodka her. Allein im vergangenen Quartal hat der Umsatz um rund 56 Prozent zugelegt, natürlich auch weil die Zeit vorher von der Pandemie geprägt war. Auch für die nähere Zukunft gibt sich der weltweit zweitgrößte Spirituosen-Hersteller nach dem britischen Diageo-Konzern optimistisch: Das Management erwartet "sehr dynamische" nächste Monate. Pernod hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen Euro angekündigt. Das dürfte den Kurs stützen, wenn Aktien zurückgekauft werden, bedeutet das zukünftig mehr Gewinn je Aktie. Das kommt gut an: Anteilsscheine von Pernod Ricard steigen um 3 Prozent.

10.30 Uhr Euro-Industrie leidet unter Materialmangel

Das Wachstum in der Industrie verliert an Schwung, sowohl in Deutschland wie auch in der Eurozone. Der deutsche Einkaufsmanager-Index sinkt von fast 66 auf 62, 6 Punkte. Im Euroraum geht es von 62,8 auf 61,4 Punkte zurück. Damit befinden sich beide Indizes noch deutlich oberhalb der Wachstumsmarke 50. Trotzdem ist zu sehen, dass der umfassende Materialmangel, angefangen von Chips bis hin zu Holz, dem produzierenden Gewerbe erhebliche Probleme bereitet. Der Chipmangel, davon ist der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann überzeugt, werde nur vorübergehend sein. Wahrscheinlich komme es, so seine Prognose, noch in diesem Jahr zu einem Überangebot, weil die Halbleiterhersteller derzeit beträchtliche Investitionen vornehmen.

8.30 Uhr Überraschend starker Umsatzeinbruch im Einzelhandel

Schlechte Nachrichten aus dem deutschen Einzelhandel. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes brach der Umsatz im Juli gegenüber dem Vormonat Juni um 5,1 Prozent ein. Gegenüber dem Juli 2020 betrug das Minus nur 0,3 Prozent. Die Zahlen sind mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Die Lockdowns in Deutschland haben das Kaufverhalten stark beeinflusst. Schließlich waren phasenweise die Läden komplett geschlossen oder nur eingeschränkt besuchbar. Nach der Wiederöffnung holten die Verbraucher nichtgetätigte und verschobene Anschaffungen nach. Aus diesem Grund waren die Monate Mai und Juni besonders umsatzstark.

6.30 Uhr Chinas Wirtschaftsmotor stottert

Die weltweiten Börsen bleiben auf Rekordniveau, aber die Luft ist deutlich dünner geworden. In New York verloren Dow Jones und Standard and Poors minimal. Der Rekordindex NASDAQ schloss unverändert. Aus China kommen weitere schlechte Nachrichten. Die Wirtschaft des Landes kühlt sich merklich ab. Allerdings waren die Zuwachsraten im vergangenen Jahr nach der Corona-Krise auch überdurchschnittlich gut. Der chinesische Einkaufsmanager-Index fiel erstmals seit eineinhalb Jahren unter die Marke 50 Punkte, die als Wachstumsgrenze gilt.

Trotzdem legen die chinesischen Börsen deutlich zu. Ihre Indizes klettern um bis zu 1,8 Prozent. Grund: Sie hatten in den letzten Monaten am weltweiten Aktienboom nicht teilgenommen. Sie weisen seit Jahresbeginn Verluste im zweistelligen Prozentbereich aus. In Europa und den USA ist es genau andersherum.

Mittwoch, 01. September 2021