Analyse zum BR-BayernTrend: "Genosse Trend" marschiert

Laschet und die CSU

Es hat den Eindruck, Armin Laschet hängt wie ein Mühlstein um den Hals der CSU und zieht die Partei immer weiter nach unten, egal wie sehr sich die Christsozialen auch abstrampeln. Seit Juli hat der Unions-Kanzlerkandidat massiv an Rückhalt bei den bayerischen Wahlberechtigten verloren. Nur noch 17 Prozent sind mit der politischen Arbeit von Armin Laschet sehr zufrieden oder zufrieden. Ein sattes Minus von 17 Punkten. Im exakt gleichen Umfang legt Olaf Scholz zu und erreicht mit 57 Prozent einen deutlichen Sympathiegewinn. Zwar kommt er damit nicht an die Popularität von Ministerpräsident Markus Söder heran (63 Prozent), doch der CSU-Chef verliert im Vergleich zu Juli 7 Punkte.

Es scheint, dass Armin Laschet nicht nur der CSU als Partei, sondern auch deren Parteichef schadet. Markus Söder steckt dabei in einem handfesten Dilemma: kritisiert er Armin Laschet öffentlich und spricht Fehler im Wahlkampf des CDU-Politikers an, wird ihm dies als grobe Illoyalität im Wahlkampfendspurt ausgelegt werden. Stellt er sich weiter tapfer an die Seite von Laschet, könnte der Kanzlerkandidat Söder und die CSU womöglich auch über diese Bundestagswahl hinaus ins Umfragetief reißen. In diesem Spannungsfeld reist Armin Laschet kommenden Samstag zum Parteitag der Schwesterpartei nach Nürnberg. Es könnte ein entscheidender Auftritt werden.

CSU planlos ins Umfragetief?

Was sich Markus Söder und die CSU vorwerfen lassen müssen: es war absehbar, dass der Kanzlerkandidat Laschet die Menschen – insbesondere in Bayern – nicht vom Hocker reißen würde. Das haben die Umfragen lange vorher gezeigt, deshalb wollte Markus Söder ja auch selbst als Kanzlerkandidat in den Ring steigen. Jetzt aber haben die Christsozialen offensichtlich keine Antwort auf das abschmieren ihres Kanzlerkandidaten und das damit einhergehende dramatische Umfragetief.

Die CSU schafft es nicht sich vom Bundestrend abzukoppeln. Die Bayern-Karte zieht nicht, inhaltlich kommt kein wuchtiger Aufschlag, nur eine defensive Anti-Rot-Rot-Grün-Kampagne. Das ist zu wenig um "Genosse Trend" zu drehen. Es sieht alles nach einem komplett verunglückten Bundestagswahlkampf der Union aus, an dessen Ende sich – stand heute – nicht weniger als ein politisches Erdbeben am 26. September andeutet.

Droht der Union ein böses Erwachen?

Der CSU droht ihr historisch schlechtestes Bundestagswahlergebnis. Sicher, es sind noch zweieinhalb Wochen hin bis zum Wahltag und eine Meinungsumfrage misst immer nur die aktuelle Wahlneigung der Menschen und nicht ihr tatsächliches Wahlverhalten. Doch der BayernTrend zeigt diesmal auch, dass es schwer werden wird für die CSU, die Abwärtsspirale zu durchbrechen in der sie aktuell gefangen ist. Denn 69 Prozent der befragten Bayern sagen, ihre Wahlentscheidung stehe schon so gut wie fest. Nur jeder Dritte hat seine Entscheidung noch nicht final getroffen.

Die Union und die Gunst der Jungwähler

Besonders dramatisch für die CSU: bei den über 65-jährigen, also dort wo die Union traditionell am stärksten ist, haben schon 81 Prozent ihre Wahlentscheidung so gut wie sicher getroffen. Hier gibt es also kaum noch was zu holen für die Christsozialen. Bei den jüngeren Wahlberechtigten sagen zwar überdurchschnittlich viele (39 Prozent), dass sich ihre Entscheidung bis zum Wahltag nochmals ändern könnte, doch in dieser Altersgruppe hat es die Union – Youtuber Rezo lässt grüßen – besonders schwer.

Eher können die Grünen hoffen noch den ein oder die anderen Jungwähler in den nächsten zweieinhalb Wochen von sich zu überzeugen. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Abschneiden der Grünen in diesem BayernTrend ernüchternd ist. Die Ökopartei kann nicht von der dramatischen Schwäche der CSU profitieren und obwohl das Thema Klima und Umweltschutz bei den bayerischen Wählerinnen und Wählern weiter an Bedeutung gewinnt - 44 Prozent sehen darin das wichtigste Problem, ein Plus von 8 Punkten seit Juli – verlieren die bayerischen Grünen in der Sonntagsfrage zwei Punkte im Vergleich zu Juli.