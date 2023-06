> Wirtschaft > Inflation frisst Lohnsteigerung im ersten Quartal 2023 auf

Auch wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den ersten drei Monaten des Jahres durchschnittlich mehr Geld verdient haben, so sind ihre Reallöhne dennoch gesunken. Der Grund: die hohen Verbraucherpreise, so das Landesamt für Statistik.