Faktenfuchs: "Germanische Neue Medizin" – eine gefährliche Idee

"Germanische Neue Medizin" - ein pseudo-medizinisches Gedankenkonstrukt

Die Kernbehauptung der GNM ist: Krebs und alle anderen Krankheiten würden aufgrund eines emotionalen Schocks oder Konflikts entstehen. Die Ideen und Behauptungen, die in der "Germanischen Neuen Medizin" zu finden sind, entbehren jeglicher medizinischer Grundlage. Experten der Onkologie stufen die GNM als Pseudomedizin ein.

Das Konstrukt wurde vom deutschen Arzt Ryke Geerd Hamer (1935-2017) Anfang der 1980er-Jahre aufgestellt. Im Jahr 1986 verlor er seine ärztliche Zulassung, weil er seine Patienten nur noch mit den Methoden der GNM behandeln wollte. Hamer wurde in Deutschland, Österreich und Frankreich mehrmals zu Haftstrafen verurteilt.

Ryke Geerd Hamer dachte sich seine GNM ohne seriöse Forschung aus. Niemand lieferte jemals wissenschaftliche Beweise für diese Behauptungen. Der Glaube an die GNM kann lebensgefährlich sein. Ryke Geerd Hamer selbst nennt in Briefen die Zahl von 500 Krebspatienten, die in seiner "Behandlung" gestorben seien - in einem Zeitraum von fünf Jahren.

Weil die Behauptungen der GNM immer noch stark verbreitet werden, beschreibt der #Faktenfuchs die Entstehung und Ideen der GNM, ihre Gefährlichkeit, die Organisation der Anhänger. Außerdem geht es um einen scheinbaren Zusammenhang, an den auch viele andere Menschen glauben: psychische Belastungen und die Entstehung von Krebs.

Hamer entwickelte GNM im bayerischen Oberaudorf

Die Geschichte der "Germanischen Neuen Medizin" beginnt mit einem tragischen Ereignis: 1978 wurde Hamers Sohn durch einen Schuss schwer verletzt und starb infolgedessen. Hamer selbst erkrankte danach an Hodenkrebs. 1981 arbeitete Hamer in einer Krebsklinik in Oberaudorf im Landkreis Rosenheim. Seine angebliche "Entdeckung": Alle Krebspatienten hätten vor ihrer Krankheit ein Schockerlebnis gehabt - genau wie er. So schreibt er es in seinen verschiedenen Texten, zum Beispiel in einem Buch von 1987.

Kern von Hamers GNM ist deswegen: Krankheiten sind nicht biologisch bedingt, sondern sie werden von einem emotionalen Schockerlebnis verursacht. Hamer schreibt dazu, dass dieser Schock den Krebstumor wachsen lasse. Brustkrebs habe etwa meist einen Mutter-Kind-Konflikt als Ursache.

Diese scheinbar simple Verknüpfung findet bei manchen Menschen Anschluss. "Einfache Erklärungen sind immer attraktiv und einfache Lösungen sind noch attraktiver", sagt Birgit Hiller zur GNM. Die Deutsche Krebsgesellschaft, laut Eigenaussage größte deutsche wissenschaftliche Fachgesellschaft zur Krebsforschung und -behandlung, bezeichnet die GNM als "gefährlich und unethisch".

Bei der sog. 'Germanischen Neuen Medizin' von Herrn Hamer handelt es sich um eine in der Biographie und Träumen von Herrn Hamer begründete Theorie ohne wissenschaftliche oder empirische Begründung. Nach heutigem Erkenntnisstand ist die zugrundeliegende Grundhypothese widerlegt. - Stellungnahme der Deutschen Krebsgesellschaft

GNM: Toter Sohn "enthüllte" sie dem Erfinder im Traum

Nicht nur Krebs, sondern "praktisch alle Erkrankungen" seien laut Hamer keine Zufälle oder Unfälle. Krankheiten seien Ausdruck und Effekt eines Programms, das sich auf einen bestimmten Schock und den folgenden Konflikt beziehe. So führe ein Konflikt des "Sich-Sträubens" zu Diabetes und alle psychischen Krankheiten seien "Spezialformen der Krebserkrankung".

Diese Erkenntnisse, schreibt Hamer, habe er nicht alleine herausgefunden, sein verstorbener Sohn habe sie ihm im Traum offenbart und bestätigt. Hamer bezeichnete die GNM als das "größte Göttergeschenk der Menschheitsgeschichte".

Es gibt zwar wissenschaftlich fundierte Hinweise darauf, dass psychische Belastungen oder Erkrankungen indirekt mit der Entstehung von Krebs in Zusammenhang stehen. Krebs direkt auslösen können sie nach aktuellem Stand der Wissenschaft aber nicht.

Die "Germanische Neue Medizin" gibt gefährliche Anweisungen

Die Ideen von Hamer werden dann lebensbedrohlich, wenn es um die vermeintliche Therapie geht, zum Beispiel bei Krebserkrankungen. Laut der "Germanischen Neuen Medizin" braucht es nämlich keine Behandlung mit Operation, Chemotherapie oder Medikamenten. Es gehe nur darum, den zugrundeliegenden Konflikt aufzulösen.

Eine weitere Form der Behandlung ist laut Hamer das Hören eines bestimmten Liedes, das Krebswachstum stoppe. Dieses Lied schrieb er eigentlich für seine Frau. Erst später habe er entdeckt, dass es "magische Fähigkeiten" und "Zauberkraft" habe.