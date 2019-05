Börse: Freundliche Vorgaben aus Asien

In Tokio verbucht der Nikkei-Index eine knappe Stunde vor Handelsschluss ein Plus von 0,5 Prozent, in Shanghai geht es um 0,9 Prozent nach oben und in Hong Kong um 0,5 Prozent. Am Devisenmarkt hatz der Euro ganz leicht nachgegeben und steht am Morgen bei 1, 11 83 Dollar.

US-Handelskonflikte im Fokus

Gesprächsthema vor allem in Japan ist die Aussage von US-Präsident Trump nach dem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abé, er erwarte, dass die beiden Länder einige Dinge ankündigten, wahrscheinlich im August, die für beide sehr gut sein werden. Nach Einschätzung des japanischen Wirtschaftsministers spiegele diese Bemerkung möglicherweise die Hoffnung auf schnelle Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen wider. Für viele Analysten liegt der Fokus des Marktes aber noch immer auf dem US-Handelskonflikt mit China, der die Weltwirtschaft nervös macht, so heißt es an den Börsen.