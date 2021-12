Elringklinger: Protest gegen Schließung des Werks Langenzenn

So wollen sie nicht mit sich umspringen lassen. Die Beschäftigten der Produktion von Elringklinger in Langenzenn im Landkreis Fürth sind empört über ihre Geschäftsführung. Sie wissen zwar, dass die Produktion geschlossen werden soll, aber mehr auch nicht. Der Vorstand des Konzerns mit Zentrale in Dettingen an der Erms (Baden-Württemberg) hat sie bislang nicht persönlich informiert – weder Belegschaft noch Betriebsrat. Auch Gespräche wegen schlechter Geschäftszahlen, wie sie normalerweise üblich sind, gab es bislang nicht. "Von der Schließungsankündigung wurden sie kalt erwischt", sagt der zuständige IG-Metall-Sekretär Jan Körper.

160 Beschäftigte bei Elringklinger bangen um ihren Job

Mit einer meterlangen Bilderkette mit Porträts von Betroffenen haben die Beschäftigten deshalb heute gegen die geplante Schließung der Produktion in Langenzenn protestiert. Betroffen sind laut dem Betriebsratsvorsitzenden Markus Pemsel 160 der gut 200 Mitarbeiter. Nur die Abteilungen Forschung, Entwicklung und Musterbau könnten Hoffnung haben, dass sie in der Region bleiben. Aber genaues wüssten die Betriebsräte nicht, berichtet Pemsel. Der Vorstand sei lediglich mit zwei Wirtschaftssachverständigen nach Langenzenn gekommen, die den Betrieb abwickeln sollten. Betriebsrat Markus Pemsel ärgert sich darüber. "Es ist wirklich eine Vollkatastrophe, weil man hätte ja vor einem halben Jahr mal mit uns reden und sagen können, wie die Lage ist."