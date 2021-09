IAA: Während Auto-Branche feiert, leiden die Zulieferer

Continental in Roding, Fehrer in Wackersdorf oder Harman in Straubing - nur drei Beispiele für Autozulieferer in Niederbayern und der Oberpfalz, die ihre Werke schließen oder bereits schließen mussten. Ein starker Kontrast zu den Feier-Bildern der Internationalen-Automobil-Ausstellung.

Automobilzulieferer in der Krise - Beschäftigte leiden

Monatelang steckten Automobilzulieferer in der Krise und teils immer noch - die Beschäftigten leiden. Bis heute beispielsweise sind einige ehemalige Mitarbeiter von Harman in Straubing unzufrieden mit dem Verlauf der Werksschließung.

Franz Neuberger war einer von über 500 Mitarbeitenden, die vergangenes Jahr plötzlich arbeitslos wurden. Der 57-Jährige hat knapp 60 Bewerbungen geschrieben. Die Ungewissheit, ob und wie es weitergehen soll, war unerträglich für Neuberger.

"Wenn du bei einem potentiellen Arbeitgeber anrufst, kommt die Frage: Wie alt bist du? Dann sagst du: 57. Dann heißt es: 57? Können Sie da die Arbeit noch machen? Im Klartext bedeutet das eine Absage am Telefon. Das ist traurig heutzutage, wenn man arbeiten will." Franz Neuberger, ehemaliger Harman-Mitarbeiter in Straubing

Ehemalige Mitarbeiter: Weg aus Autozulieferer-Branche

Neuberger gehört mittlerweile zu den rund 80 Prozent der ehemaligen Harman-Mitarbeiter in Straubing, die wieder einen Job gefunden haben. Er wechselte zu einem Sanitär-Unternehmen in Straubing und ist dankbar, dass er dort nochmal eine Chance bekommen hat. Viele seiner ehemaligen Kollegen haben ebenfalls die Branche gewechselt, da sie keine Zukunft mehr für Autozulieferer sehen.

Autozulieferer: Wandel zu nachhaltiger Mobilität

Die Autozulieferer müssten ihr Portfolio erweitern, meint Christian Mandl, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Hochschule in Deggendorf (THD). Der Wandel gehe in Richtung E-Mobilität. Den hätten einige Autozulieferer aber verpasst, so Mandl. Viele Autozulieferer hätten Probleme, da sie lediglich Nischenprodukte herstellen und auf Verbrennungsmotoren spezialisiert seien. "Dann hat man in Zukunft ein großes Problem." Wer als Zulieferer den strukturellen Wandel hin zur nachhaltigen Mobilität nicht mitgehe, werde verlieren.

IG Metall: Kritik an Kurzsichtigkeit von Autozulieferern

Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, kritisiert, dass Autozulieferer statt einer frühzeitigen und langfristigen Zukunftsplanung nur kurzfristige Gewinne im Fokus gesehen hätten: "Am Schluss sind Standorte und damit die Beschäftigten Opfer von kurzsichtigen Managern". Die Folge seien Werksschließungen in Bayern.

Aber auch für Unternehmen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, heißt es in einer Zeit des Umbruchs in der deutschen Automobil-Industrie aufmerksam zu bleiben.