Deceuninck will Standorte in Bogen und Hunderdorf schließen

Nach dem Aus für die Plattlinger Papierfabrik plant ein weiteres Unternehmen in Niederbayern seinen Rückzug. Deceuninck will sein Werk in Bogen und in Hunderdorf seinen Logistikstandort schließen.