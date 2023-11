Bezahlkarte für Asylbewerber beschlossen: Bayern prescht vor

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

In seiner ersten Sitzung hat das neue bayerische Kabinett die "unverzügliche" Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber auf den Weg gebracht. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte in München, ein entsprechendes bayerisches Konzept sei erarbeitet worden und werde nun umgesetzt. Im Frühjahr 2024 solle die Karte dann tatsächlich in der Praxis zur Anwendung kommen.

Durch die Karte werde es nicht mehr möglich sein, Überweisungen zu tätigen. Auch Online-Einkäufe sollen ausgeschlossen sein, genauso wie bestimmte Händler. Auch eine geografische Beschränkung sei geplant.

Staatsregierung will "Pull-Effekt" reduzieren

Die Karte solle zu einer Reduzierung des "Pull-Effekts in Richtung Deutschland oder Bayern" führen - also zur Reduzierung von Anreizen für Zuwanderung. Das Konzept sieht Herrmann zufolge vor, dass sämtliche Leistungen, die über das Asylbewerberleistungsgesetz bezogen werden, über die Bezahlkarte abgedeckt werden. Der Staatskanzleichef sprach von einem "wichtigen Schritt". Die Staatskanzlei teilte mit: "Bayern nimmt damit eine bundesweite Vorreiterrolle ein."

Die Bezahlkarte soll laut Staatskanzlei in allen Ankerzentren sowie in den Asylunterkünften der Anschlussunterbringung eingeführt werden, "soweit dies nach den bundesrechtlichen Vorgaben möglich ist und Leistungen nicht bereits als Sachleistungen erbracht werden". Mit der Bezahlkarte könnten die Leistungsberechtigten ähnlich wie mit einer EC-Karte in Geschäften bezahlen.

Verpflichtende Sprachtests für Kinder

Darüber hinaus beschloss der Ministerrat, dass flächendeckende Sprachtests vor der Einschulung eingeführt werden sollen. Die zuständigen Ressorts - das Sozial-, das Kultus- und das Gesundheitsministerium - seien beauftragt worden, ein Konzept zu entwickeln, erläuterte Herrmann.

Bei mangelnden Sprachkenntnissen solle es ein verpflichtendes Vorschuljahr oder Sprachkurse geben. Dank dieser Förderung solle das Kind in der Lage sein, dem Unterricht zu folgen. Dies solle nicht mehr "von der Willkür der Eltern abhängen". Wer die Kinder unterrichten soll, ist noch unklar.