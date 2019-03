Börse: DAX schließt mit kleinem Gewinn

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel uneinheitlich beendet. Der TecDAX schloss minimal im Minus. Der DAX schaffte ein Plus von 0,1 Prozent auf 11.587 Punkte. Es herrsche eine gewisse Erleichterung, dass die Briten gestern Abend gegen einen ungeregelten Austritt aus der EU gestimmt hätten, hieß es am Markt. Und nun hat das britische Unterhaus hat gegen ein zweites Brexit-Referendum gestimmt. Wie also geht es weiter? Außerdem wird die Nervosität in Sachen Handelsstreit wieder größer: Laut einem Medienbericht werde es in diesem Monat keinen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geben. Das Treffen der beiden Staatsoberhäupter soll den Abschluss der derzeitigen Verhandlungen im Zollstreit bilden.

Audi will Stellen streichen

Im DAX büßten die Papiere der Lufthansa mit gut minus 6 Prozent am meisten ein. Das Unternehmen machte im vergangenen Jahr zwar den zweithöchsten Gewinn seiner Geschichte – trotz hoher Treibstoffkosten und teurer Flugausfälle. Doch die gestiegenen Kerosinpreise könnten im laufenden Jahr stärker als gedacht auf das Ergebnis drücken. Audi will laut „Handelsblatt“ in den kommenden 5 Jahren bis zu 15 Prozent der Stellen streichen. Gestern erst kündigte der Mutterkonzern VW an, dass in der Kernmarke zusätzlich Jobs wegfallen sollen. VW Vorzugsaktien fielen um 1 Prozent. An der Wall Street stehen die großen Indizes nahezu still. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,13 Dollar wert.