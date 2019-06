Börse: DAX beginnt Handel im Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Verlusten begonnen. Der DAX fällt um 0,4 Prozent auf 11.751 Punkte. Gestern schaffte der Index ein Plus von 0,6 Prozent. Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind schwach. An den Aktienmärkten in Asien führten vor allem Sorgen um das Wirtschaftswachstum größtenteils zu fallenden Kursen. Auch deshalb blicken die Investoren gerade in dieser Woche auf die Pläne der US-Notenbank für die weitere Geldpolitik.

Auto-Aktien im Plus

VW will möglichst noch vor der Sommerpause Teile seiner Tochter Traton an die Börse bringen. Die Vorzugsaktien von VW schwanken zwischen Plus und Minus. Nun steigen sie um 0,4 Prozent. Im frühen Handel waren sie noch die größten Gewinner im DAX. Das sind nun aber die Papiere von Daimler und BMW mit bis zu plus 0,7 Prozent. Technologiewerte sind weiterhin unter Druck. Zwei der größten Städte Chinas wollen mehr Nummernschilder ausgeben, um die Autoverkäufe wieder anzukurbeln. Darüber dürften sich auch deutsche Autohersteller freuen. SAP-Aktien büßen mit minus 1,8 Prozent im DAX am meisten ein. Der Preis für das Barrel Brent-Öl fällt auf knapp 61 Dollar. Begründet wird das vor allem mit der Konjunkturschwäche. Und der Euro legt etwas zu – auf 1,12 76 Dollar.