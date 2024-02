Stellenabbau: Conti schließt auch Kündigungen nicht mehr aus

Continental schließt bei seinem Stellenabbau auch in Bayern Kündigungen nicht mehr aus. Das sagte ein Konzernsprecher dem Bayerischen Rundfunk. Weltweit streicht der Konzern 7.150 Jobs. In Ingolstadt fallen 225 Arbeitsplätze weg, in Regensburg 350. Der Abbau soll bis Ende kommenden Jahres, also Ende 2025 abgeschlossen sein.

Auch Forschung betroffen

In Ingolstadt trifft es den Forschungs- und Entwicklungsbereich. In Regensburg vor allem die Verwaltung. In Ingolstadt arbeiten 1.800 Menschen für Conti, vor allem im Bereich Elektronik. In Regensburg sind 4.500 Menschen überwiegend in der Verwaltung angestellt. Weil der Konzern weltweit sowohl in der Verwaltung, aber auch in der Entwicklung und Forschung Stellen abbauen will, sind auch die beiden bayerischen Standorte betroffen.

Ziel: Continental will wirtschaftlicher werden

Mit diesen Kürzungen will das Unternehmen seine Automotiv-Sparte wieder wirtschaftlicher aufstellen. Wie ein Sprecher heute versichert, setze Continental auf die "natürliche Fluktuation und freiwillige Abgänge". Arbeitsplätze, die frei würden, etwa durch Verrentung, will das Unternehmen dann "nur noch sporadisch nachbesetzen". Auch bemühe man sich um Sozialverträglichkeit, wie Freiwilligen-Programme, so der Sprecher.

Allerdings will Continental "auch Kündigungen nicht ausschließen". Details zu den anstehenden Gesprächen mit den Sozialpartnern, also den Betriebsräten, gibt das Unternehmen aktuell nicht bekannt.