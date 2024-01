IG Metall warnt vor Mehrbelastung der Mitarbeiter bei Conti

Viele 40-Stunden-Verträge, die Rede ist von knapp 500, seien in Verwaltungsbereichen beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental in Regensburg einseitig gekündigt worden, so ein Gewerkschaftssprecher. Laut dem gültigen Tarifvertrag ist das sowohl durch den Arbeitgeber als auch durch den Arbeitnehmer unter Einhaltung einer 3-Monatsfrist möglich.

Mitarbeitende bräuchten langfristige Perspektiven

Für die Beschäftigten bedeute diese Maßnahme allerdings erhebliche finanzielle Einbußen. Sie kommt der IG Metall in Regensburg deshalb zu kurzfristig. Die betroffenen müssten ihre Finanzplanung jetzt innerhalb kurzer Zeit anpassen. Die Menschen bräuchten aber langfristig Sicherheit und Perspektiven, so die Gewerkschaft.

Arbeitsbelastung muss auch sinken

Man erwarte auch, dass mit der Verkürzung der Wochenarbeitszeit der Beschäftigten auch das Arbeitsvolumen sinkt. Die gleiche Arbeit in weniger Zeit zu stemmen wäre eine deutliche Verdichtung, also eine Erhöhung der Belastung jedes Einzelnen, so die IG Metall.

IG Metall: Prinzipiell nicht gegen Umstrukturierungen

Prinzipiell aber sei eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit besser als Entlassungen. Aber nicht durch Stellenstreichungen und damit auf Kosten der Mitarbeiter, so der IG-Metall-Sprecher. Vielmehr gelte es die Prozesse zu optimieren, Bürokratie und ineffiziente Strukturen abzubauen. Hintergrund der Kürzungs-Maßnahme sind die Sparpläne des Continental-Vorstandes, die Mitte November vorgestellt worden waren.