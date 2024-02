Fußball-Weltmeister von 1990: Andreas Brehme ist tot

Der ehemalige Fußballprofi Andreas Brehme ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer der Deutschen Presseagentur. Der gebürtige Hamburger, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für den FC Bayern, den 1. FC Kaiserslautern und Inter Mailand gespielt hatte, starb laut "Bild" völlig überraschend an einem Herzstillstand.

Siegtorschütze bei der WM 1990

Der Höhepunkt von Brehmes aktiver Karriere war das WM-Finale von 1990. Dort verwandelte er gegen Argentinien fünf Minuten vor dem Ende den Elfmeter zum 1:0 und hatte damit großen Anteil am WM-Titel für Deutschland. Brehme wurde mit dem FC Bayern und dem 1. FC Kaiserslautern Deutscher Meister, bei Inter Mailand gewann er Meisterschaft und UEFA-Cup und wurde zu Italiens Fußballer des Jahres gewählt.

Brehme war gerade in der Nationalmannschaft unverzichtbar, spielte immer dort, wo er am meisten gebraucht wurde. Ob als Außenverteidiger auf rechts oder links, oder im Mittelfeld. Von 1984 bis 1994 setzten die Bundestrainer auf ihn. Franz Beckenbauer sagte 1990 über ihn: "Er ist unser vielseitigster Spieler."

FC Bayern trauert um Brehme: "zutiefst erschüttert"

Der FC Bayern zeigte sich sehr betroffen und schrieb in einer Mitteilung auf der vereinseigenen Homepage: "Der FC Bayern ist zutiefst erschüttert vom plötzlichen Tod von Andreas Brehme. Der deutsche Rekordmeister ist in Trauer vereint mit den Angehörigen und Freunden. Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten. Als Weltmeister und mehr noch als einen ganz besonderen Menschen", teilte Bayern mit: "Er wird immer ein Teil der FC Bayern-Familie sein. Ruhe in Frieden, lieber Andi!"

Seine Trainerkarriere führte ihn nach Unterhaching

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Brehme als Trainer unter anderem bei seinem Herzensverein 1. FC Kaiserslautern und bei der SpVgg Unterhaching (2004/05). Auch nach seiner Laufbahn an der Seitenlinie bleib er dem Fußball erhalten. Ob als Experte im Fernsehstudio oder als Anteilseigner eines Unternehmens, das Rasenplätze aus Natur- und Kunstrasen vertreibt.