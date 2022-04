Börsen-Ticker: DAX uneinheitlich

13.55 Uhr - Elon Musk wird größter Twitter-Aktionär

Elon Musk ist bekannt für seine Twitter-Aktivitäten, seinem Profil bei dem Kurznachrichtendienst folgen etwas mehr als 80 Millionen Nutzer. Jetzt ist bekannt geworden, dass der Tesla-Chef ein großes Paket Twitter-Aktien erworben hat. Dies geht aus einem Dokument für die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Demnach erwarb Musk mehr als 73 Millionen Anteilsscheine. Das entspricht einem Anteil von 9,2 Prozent an dem Konzern. Das treibt den Kurs von Twitter an der Nasdaq massiv in die Höhe. Im vorbörslichen Handel legten die Aktien zeitweise um mehr als 25 Prozent zu.

11.55 Uhr - Sewing fordert "Signal" von der EZB

Bankenpräsident Christian Sewing erwartet eine baldige Reaktion der Europäischen Zentralbank (EZB) auf die nochmals gestiegene Inflation. Bei allen Ungewissheiten spreche vieles dafür, schon bald die Netto-Anleihenkäufe zu beenden und dann ein erstes Zinssignal zu setzen, sagte der Deutsche-Bank-Chef in seiner Funktion als Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken in einer Videoschalte. Ein Signal, das es jetzt dringend brauche. Je eher die EZB gegensteuere, umso besser sei dies für die Entwicklung der deutschen und europäischen Wirtschaft. Zuletzt war die Inflationsrate sowohl in der Euro-Zone insgesamt als auch in Deutschland auf Werte oberhalb von 7 Prozent gestiegen. Für Deutschland lag der Wert im März bei 7,3 Prozent, das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung.

11.15 Uhr - Ryanair rechnet mit hohem Verlust

Der irische Billigflieger hat seine Prognose für das Ende März ausgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 präzisiert. Der Nettoverlust werde zwischen 350 Millionen und 400 Millionen Euro liegen, teilte Ryanair mit. Das Passagieraufkommen ist dabei deutlich gestiegen, von 27,5 Millionen im Vorjahr auf über 97 Millionen Passagiere. Zudem habe das Unternehmen das Treibstoff-Hedging für das nächste Jahr auf 80 Prozent erhöht. Die höheren Ölpreise machen ja vielen Branchen und Verbrauchern zu schaffen. Der Preis für ein Barrel der Rohölsorte Brent hat sich stabilisiert bei rund 105 Dollar. Die Anleger von Ryanair sind weniger zufrieden, die Aktien der Fluggesellschaft verbilligen sich um 1,3 Prozent.

10.45 Uhr - Hacker-Angriff auf Nordex

Nordex ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Die IT-Sicherheit der Nordex Group habe am Donnerstag bemerkt, dass das Unternehmen Ziel eines Cyber-Vorfalls geworden sei, teilte das Unternehmen am Wochenende mit. Vorsorglich seien die IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet worden. Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder könnten von der Abschaltung der IT-Systeme betroffen sein, heißt es. Die Aktien von Nordex verbilligen sich um 2,4 Prozent.

09.45 Uhr - Delivery Hero einmal ganz oben im DAX

Wie die meisten jungen Unternehmen auch hat Delivery Hero viel in das Wachstum investiert und schreibt tiefrote Zahlen. Zur Finanzierung hat das Unternehmen Wandelanleihen begeben, deren Tranchen nun nach und nach fällig werden und mit Hilfe der neuen Kredite bedient werden sollen. Es geht um neue Kreditlinien in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Am Aktienmarkt kommt die neue Sicherheit gut an, zumal der Vorstand auch versprach, dass man ab 2023 profitabel werden will, zumindest auf operativer Ebene, also vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen. Die Aktien von Delivery Hero ziehen im DAX um 13 Prozent an und steigen damit auf mehr als 47 Euro je Anteil. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die Titel zuletzt deutlich unter Druck kamen und der Kurs vor einem Jahr bei 142 Euro je Anteil stand. Insgesamt ist die Stimmung an den deutschen Börsen zum Wochenauftakt trübe, der DAX sinkt um 0,3 Prozent.

08.14 Uhr - Außenhandel entwickelte sich besser als erwartet

Die deutschen Ausfuhren sind im Februar deutlich stärker gestiegen als erwartet und zwar gegenüber dem Vormonat um 6,4 Prozent, wie vorläufige Berechnungen des statistischen Bundesamtes zeigen. Die Importe zogen gegenüber dem Vormonat Januar um 4,5 Prozent an, auch dieser Wert liegt deutlich über den Prognosen. Allerdings machten die Statistiker auch klar, dass sich die Folgen des russischen Angriffkriegs auf die Ukraine noch nicht in den Zahlen widerspiegeln, die Sanktionen und Exportbeschränkungen waren zu diesem Zeitpunkt noch in Kraft. Das würden voraussichtlich die Zahlen erst ab dem Berichtsmonat März zeigen, heißt es.

07.38 Uhr - Trübe Vorgaben für heutigen Handel aus Asien

In Tokio zeigte sich der Nikkei heute nahezu unverändert. In China wird feiertagsbedingt nicht gehandelt, nur in Hongkong ist die Stimmung freundlich, hier gewinnt der Hang Seng Index 1,2 Prozent. Auch an den Ölmärkten scheinen die Marktteilnehmer erst einmal abzuwarten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent steigt leicht um 27 Cent, allerdings bleibt er damit unter der Marke von 105 Dollar. Wie sich diese Woche entwickelt, hängt sicherlich in erster Linie vom Ukraine-Krieg ab. Die Ankündigung neuer Sanktionen gegen Russland könnte für weiteren Diskussionsstoff sorgen. Ein weiteres Thema dürfte der jüngste Anstieg der Inflation in der Euro-Zone werden. Der frühere Bundesbank-Präsident Axel Weber hält gar eine zweistellige Preissteigerungsrate in wenigen Wochen für denkbar, wie er im Handelsblatt ausführte. Er fordert deshalb die Europäische Zentralbank rasch zum Handeln auf.