Börsen-Ticker: DAX steigt über 15.900 Punkte

22.15 Uhr - Zinspause in den USA?

Der amerikanische Arbeitsmarkt schwächt sich ab. Die Arbeitslosenquote ist im August von 3,5 auf 3,8 Prozent gestiegen. Da der Jobmarkt für die US-Notenbank von größter Bedeutung ist, gehen die Anleger von einer Zinspause aus. Zu Beginn der Zinswende hatte FED-Chef Jerome Powell stets betont, der Kampf gegen die Inflation sei so wichtig, dass man eine Abschwächung der Konjunktur hinnehmen müsse. Jetzt wird es spannend sein zu sehen, ob diese Aussage noch gilt. An den Märkten erwartet man eine Zinspause zumindest für die anstehende Sitzung im September. Es gibt aber auch schon Stimmen, dass es auch bei den zwei weiteren Sitzungen bis Jahresende keine Erhöhungen mehr geben werde. Die New Yorker Börsen schlossen nach zähem Handel mit kleineren Gewinnen. Über die Woche gesehen konnte der Dow Jones 1,4 Prozent zulegen, der NASDAQ sogar 3,3 Prozent.

18.15 Uhr - DAX schließt 0,7 Prozent tiefer bei 15.840

Die Prognosen für den amerikanischen Arbeitsmarktbericht waren nicht die besten. Und die Skeptiker behielten recht. Die Arbeitslosenquote stieg von 3,5 auf 3,8 Prozent – einen so hohen Zuwachs gab es das letzte Mal vor eineinhalb Jahren. Also mitten in der Corona-Krise. Analysten erwarten nun, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im September eine Zinspause einlegen werde. Möglicherweise könne es sogar bis zum Jahresende keine Zinserhöhung mehr geben. Eigentlich eine gute Aussicht für die Aktienmärkte. Doch in New York stagniert der Dow Jones, der NASDAQ gibt sogar 0,3 Prozent ab. Der DAX schloss 0,7 Prozent tiefer bei 15.840.

17.50 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse zehn Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 30 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Beiersdorf verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 1,1 Prozent. Auch die Papiere von Henkel (+0,8 Prozent) sowie Deutsche Börse AG, Merck und Bayer (je +0,6 Prozent) konnten sich steigern.

Bisherige Schlusslichter sind Volkswagen mit -4,1 Prozent, Porsche AG mit -3,9 Prozent und BMW mit -2,8 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.50 Uhr - Wie lief die Woche für bayerische Unternehmen an der Börse?

An der Börse verzeichnen diese Woche 29 bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und sieben Unternehmen aus Bayern Verluste. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.50 Uhr:

CANCOM verzeichnet diese Woche mit 10,3 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den bayerischen Unternehmen an der Börse. Es folgt BayWa mit +6,4 Prozent und Wacker Neuson mit +5,9 Prozent.

Im Vergleich am schlechtesten verlief die Woche für Nagarro. Die Aktie notiert 6,8 Prozent niedriger als in der Vorwoche. Dermapharm Holding verliert 6,6 Prozent des Kurswerts, SÜSS MicroTec verbilligt sich um 2,8 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 1. September um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 25. August um etwa dieselbe Zeit verglichen.

15.33 Uhr - Wall Street startet mit Gewinnen

Die US-Börsen sind mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dow Jones legt um 0,6 Prozent zu. Die Anleger reagieren damit positiv auf die neusten Zahlen vom Arbeitsmarkt. Die deutlich gestiegene Arbeitslosenquote in den USA und der abebbende Boom am Jobmarkt bieten der US-Notenbank Fed Spielraum für eine Zinspause. Im August kamen zwar 187.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu und damit 17.000 mehr als erwartet. Allerdings wurden die Zahlen für den Jobaufbau im Juli und Juni massiv nach unten revidiert - um insgesamt 110.000. Dabei fällt ins Auge, dass im Juni nur noch 105.000 neue Stellen geschaffen wurden. Diese Zahl liegt nur knapp über der Größenordnung, die als ausreichend gilt, um die Bevölkerung mit Jobs zu versorgen. Überdies stieg die Arbeitslosenquote im August überraschend auf 3,8 von 3,5 Prozent im Juli, was für die von der Fed gewünschte Abkühlung des Jobmarkts spricht.

14.35 Uhr - US-Arbeitsmarkt bietet gemischtes Bild

Mit großer Spannung hatten die Anleger an den deutschen Börsen auf die August-Zahlen vom US-Arbeitsmarkt gewartet. Sie gelten als wichtiger und möglicherweise entscheidender Indikator dafür, ob die Fed bei ihrer September-Sitzung den Leitzins weiter anhebt oder eine Zinspause einlegt. Die nun veröffentlichten Daten ergeben ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite entstanden in den USA im vergangenen Monat mehr neue Jobs als erwartet. Auf der anderen Seite lag die Arbeitslosenquote mit 3,8 Prozent deutlich oberhalb der Prognosen. Aus Sicht der Finanzmärkte besonders interessant: Der Anstieg der Stundenlöhne hat sich in den USA verlangsamt. Das deutet auf eine Entspannung bei der Inflation hin.

13.05 Uhr - Autoaktien vor der IAA Mobility unter Druck

In der kommenden Woche findet in München die IAA Mobility statt, traditionell ein Heimspiel für die deutsche Autoindustrie. An der Börse ist heute aber von Vorfreude auf die große Branchenmesse nichts zu spüren. Aktien auf der Autoindustrie gehören zu den größten Verlierern am Markt. In den vergangenen Tagen erschienen mehrere Studien und Berichte, die einen zunehmenden Druck durch vor allem chinesische Wettbewerber auf die deutschen Autofirmen herausstellten. Die Aktie von Volkswagen ist mit einem Minus von 3,7 Prozent der größte Verlierer im DAX. Mercedes-Benz, BMW, Continental und Porsche Holding verbilligen sich um 1,5 bis 2,7 Prozent.

12.30 Uhr - Deutscher Aktienmarkt uneinheitlich

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich zum Ausklang der Woche ohne klaren Trend. Um die Mittagszeit tritt der DAX bei 15.953 Punkten weitestgehend auf der Stelle. Die Anleger warten vor allem auf den Monatsbericht vom US-Arbeitsmarkt. Dieser wird als wichtiger Indikator für die weitere Zinspolitik der Notenbank Fed gesehen. Der Euro notiert bei 1,0845 Dollar.

11.11 Uhr - Deutsche Industrie weiter tief im Konjunkturloch

Die Produktion sank im August so stark wie seit Mai 2020 nicht mehr und damit so kräftig wie zuletzt während der ersten Lockdowns in der Corona-Krise. Das geht aus einer Umfrage unter rund 400 Betrieben hervor. Die Auftragsbestände schrumpften, ebenso wie die Exportbestellungen, wenn auch nicht mehr ganz so massiv wie zuletzt. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg zwar minimal um 0,3 auf 39,1 Punkte, teilte der Finanzdienstleister S&P Global zu den endgültigen Zahlen mit. Dennoch bleibt das an den Finanzmärkten viel beachtete Barometer immer noch weit von der Wachstumsschwelle von 50 Zählern entfernt. An den deutschen Aktienmärkten halten sich die Anleger zurück vor den wichtigen Arbeitsmarktdaten aus den USA am Nachmittag. Der DAX zeigt sich fast unverändert bei 15.952 Punkten. Der Euro steht bei 1,0848 Dollar.

09.07 Uhr - DAX-Anleger halten sich vor US-Jobdaten zurück

Im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten aus den USA macht der DAX keine großen Sprünge. Er ist mit einem ganz kleinen Minus von 0,1 Prozent gestartet in den letzten Handelstag der Woche bei 15.932 Punkten. Im Fokus stehen heute die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung. Die Investoren erhoffen sich einen Hinweis auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation. Die Fed hat die Zinsen seit Anfang vergangenen Jahres von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehievt. Ob sie im September nachlegt oder nicht, will sie von der Datenlage abhängig machen. Der Entwicklung am Jobmarkt kommt dabei neben den Inflationszahlen entscheidende Bedeutung zu. Etwas Rückenwind erhalten die Märkte von endlich einmal positiven Konjunkturdaten aus China. Laut einer Umfrage in der Privatwirtschaft ist die Produktionstätigkeit gestiegen und hat Schätzungen von Analysten übertroffen. Der Euro steht bei 1, 08 50 Dollar.

07.33 Uhr - Aurubis streicht wegen Metall-Diebstahl Prognose

Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis vermutet, erneut Opfer von Metalldiebstahl geworden zu sein. Daher hat er seine Jahresprognose gestrichen. Erst im Juni war bekannt geworden, dass eine Diebesbande bei dem Unternehmen über Jahre edelmetallhaltige Zwischenprodukte gestohlen und damit Erlöse im Wert von rund 20 Millionen Euro erzielt haben soll. Wie Aurubis nun mitteilte, wurden bei der Überprüfung des Metallbestands «erhebliche Abweichungen vom Soll-Bestand festgestellt sowie bei Sonderproben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein Schaden im «niedrigen, dreistelligen» Millionen-Bereich entstanden sei, der das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres belasten werde. Der Prognosekorridor von 450 Millionen bis 550 Millionen Euro könne deshalb nicht gehalten werden.

07.16 Uhr - Positive Konjunkturdaten aus China

Chinas Industrieproduktion ist im August überraschend gestiegen, zeigt eine Umfrage in der chinesischen Privatwirtschaft. Der Caixin-S&P Global-Einkaufsmanagerindex kletterte im August auf 51,0 Punkte von 49,2 Punkten im Vormonat. Damit übertraf er nicht nur die Prognose der Analysten deutlich, sondern notiert nun wieder über der 50-Punkte-Marke, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Das hat für etwas Erleichterung sorgten an den Märkten. An der Börse in Shanghai steht ein kleines Plus zu Buche von 0,1 Prozent zu Buche, der japanische Leitindex Nikkei steigt um 0,5 Prozent. Der Euro steht bei 1, 08 48.