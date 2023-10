Börsen-Ticker: DAX startet mit kleinem Plus in den Oktober

11.15 Uhr - Licht und Schatten beim Einkaufsmanagerindex

Die deutsche Industrie hat im September ihre Produktion so stark gedrosselt wie das letzte Mal vor drei Jahren. In den allermeisten Fällen ging der Rückgang auf das rückläufige Neugeschäft zurück. Trotzdem konnte der Einkaufsmanager-Index, der auch noch andere Aspekte wie Auftragseingang und Beschäftigung berücksichtigt, leicht zulegen. Mit 39,6 Punkten bleibt er aber deutlich unter der Wachstumsgrenze 50 Punkte.

09.15 Uhr - DAX startet mit kleinem Plus in den Oktober

Nach dem schwachen Monat September startet der DAX mit kleineren Gewinnen in den Oktober. Er legt 0,4 Prozent zu auf 15.442. Ein Problem, das die Börsen zunächst belastete, ist zumindest vorübergehend gelöst. Im heftigen Streit um den Staatshaushalt gibt es eine vorübergehende Einigung bis Mitte November.

Einige Personalien werden diskutiert. Der Vertrag von Allianz-Chef Oliver Bäte wird bis nach der Hauptversammlung 2028 verlängert. Finanzvorstand Terzariol wechselt zum italienischen Konkurrenten Generali, wo er gute Aussichten auf den Chefposten haben soll. Neue Finanzvorständin bei der Allianz wird die Französin Coste-Lepoutre.

08.15 Uhr - Bafin schickt Sonderbeauftragen in die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank will die Konten der Postbankkunden auf ihr System umstellen, damit es für alle Kunden – also auch die der Deutschen - eine einheitliche Plattform gibt. Das sollte bis Ende Juli abgeschlossen sein, aber die Umstellung sorgte für viel technisches Chaos. Kunden konnten beispielsweise nicht mehr auf ihre Konten zugreifen. Das Chaos war so groß, dass die Bankenaufsicht Bafin das größte deutsche Geldhaus in einem ersten Schritt scharf rügte. Bankchef Christian Sewing entschuldigte sich und kündigte an, die Probleme in den kommenden Wochen endgültig zu beseitigen. Offenbar scheint das der Bafin nicht zu genügen: Sie schickt einen Sonderbeauftragten, also einen Aufpasser, der entsprechenden Druck machen soll.

06.15 Uhr - Neuer Monat, neues Glück

Der September bescherte den Anlegern ein Minus von drei Prozent. Endstand am Freitag: 15.387. Doch es war nicht der September alleine. Ende Juli hatte der DAX seinen letzten Rekord mit rund 16.530 erreicht. Seitdem ging es bergab. Jetzt hoffen die Anleger buchstäblich auf einen „goldenen Oktober“, obwohl dieser Monat in der Geschichte mit wieder mit Crashs von sich reden machte.

Entscheidend wird sein, wie die Wirtschaftsdaten in den nächsten Wochen ausfallen. Am Freitag steht der US-Arbeitsmarkt an. Die US-Notenbank hat bereits mit einer Zinspause begonnen. An den Märkten hofft man, dass alle Daten so gut ausfallen, dass die FED keine Erhöhungen mehr machen muss.