Börsen-Ticker: EZB kündigt Ende der Negativzinsen an

22.03 Uhr - Weitere Verluste an der Wall Street

Am Ende verließ die Anleger an der Wall Street dann doch der Mut. Der Dow Jones schloss nach den hohen Verlusten vom Vortag 0,7 Prozent leichter, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise auf der Stelle trat. Der Nasdaq drehte ins Minus mit 0,2 Prozent. Immer weniger Investoren glaubten, dass der US-Notenbank der Spagat gelinge, die Inflation geldpolitisch zu bekämpfen, ohne den Konjunkturmotor abzuwürgen, meinen Marktteilnehmer. Bei Goldman Sachs rechnet man mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent, dass die US-Wirtschaft in den nächsten zwei Jahren in eine Rezession rutscht. Und bei Morgan Stanley sieht man die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den nächsten zwölf Monaten bei 25 Prozent.

21.00 Uhr - Lufthansa-Chef spricht von starkem Geschäft

Das derzeit teuerste Ticket der Lufthansa kostet nach Angaben des Chefs der Fluglinie Carsten Spohr 24 000 Dollar, und zwar für ein Erste-Klasse-Ticket von San Francisco nach Frankfurt und zurück. Sogar diese Tickets seien derzeit ausverkauft, sagte Spohr im Aviation Club of Washington in der US-Hauptstadt. Die Lufthansa erhole sich schneller von der Covid-Pandemie als erwartet. Besonders auf der Nordamerika-Strecke sehen man sehr starke Zahlen. Lufthansa habe die Zahl der angeflogenen Ziele in den USA auf 25 erhöht - mehr als vor der Krise.

19.54 Uhr - Thyssenkrupp Chefin bleibt für weitere Jahre

Die Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp Martina Merz soll den Stahl- und Industriekonzern weitere fünf Jahre leiten. Wie das Unternehmen in Essen mitteilte, hat der Aufsichtsrat die Verlängerung des bestehenden Vertrages für den Zeitraum April 2023 bis Ende März 2028 beschlossen. Stellvertretend für den gesamten Aufsichtsrat danke er Martina Merz dafür, dass sie entschlossen den Umbau von Thyssenkrupp angehe, erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Siegfried Russwurm in der Mitteilung. Der Konzern hat schwierige Zeiten hinter sich, so gab es unter anderem für die vergangenen drei Geschäftsjahre keine Dividende.

18.23 Uhr - DAX schließt unter 14.000

Der deutsche Aktienmarkt hat mit weiteren Verlusten an den schlechten Vortag angeknüpft. Dabei befeuerten erneut schwache Konjunkturdaten aus den USA die Zins- und Rezessionsängste der Anleger. Die zuletzt vorherrschende Euphorie an den Aktienmärkten sei augenscheinlich wesentlich verfrüht gewesen, heißt es bei Comdirect. Nach Abschlägen von mehr als zwei Prozent konnte der DAX aber immerhin bis zum Handelsschluss seinen Tagesverlust reduzieren, er schloss 0,9 Prozent tiefer bei 13.882. Der MDAX büßte 0,2 Prozent ein. Der Gewinneinbruch beim US-Discounter Target hinterließ auch bei den Aktien europäischer Mitbewerber Spuren, wie Tesco, H&M oder Marks & Spencer. Der Branchenindex büßte hier knapp zwei Prozent ein. Im SDax erwischte es die Titel von Metro, die 3,6 Prozent abgaben. Die Papiere von Ceconomy, dem Mutterkonzern von Saturn und Media Markt, knickten um sieben Prozent ein.

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 15 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 24 Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Zalando verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 4,8 Prozent. Auch die Papiere von Delivery Hero (+3,5 Prozent) sowie Merck (+2,4 Prozent) konnten sich steigern.

Deutsche Börse AG musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 3,2 Prozent. Fresenius (-3,1 Prozent) und Allianz (-2,8 Prozent) verloren ebenfalls.

14.30 Uhr - EZB steht vor der Zinswende

In der Europäischen Zentralbank wird der Ruf nach schnellen Zinserhöhungen immer lauter. Dies belegen die Protokolle der Aprilsitzung, die heute veröffentlicht wurden. Grund ist die Teuerungsrate, die zuletzt im Euroraum auf 7,4 Prozent geklettert ist. Länder wie Estland melden bereits eine Teuerung von gut 19 Prozent, Litauen von über 16 Prozent und die Niederlande von gut 11 Prozent. Bundesbankchef Joachim Nagel spricht sich für eine Erhöhung im Juli aus. Der niederländische Notenbankpräsident Klaas Knot kann sich sogar Zinsschritte von einem halben Prozentpunkt vorstellen.

12.30 Uhr - DAX rutscht deutlich unter 14.000 Punkte

Die Börsen kommen nicht zur Ruhe. Kleinen Erholungen folgen kräftigere Rückschläge. Das ist typisch für einen Bärenmarkt, bei dem der Trend grundsätzlich nach unten zeigt. Ob und wann diese schwache Phase ein Ende hat, kann niemand vorhersagen. Im Prinzip ist es genau der umgekehrte Trend zu dem Trend, der die internationalen Börsen in den letzten Jahren von einem Rekord zum nächsten trieb. Das war ein Bullenmarkt.

Aktuell verliert der DAX 2,2 Prozent auf 13.705 Punkte. MDAX und TecDAX geben jeweils 1,8 Prozent ab.

Die Deutsche Bank verliert am Tag der Hauptversammlung 1,5 Prozent. Christian Sewing, der die Bank wieder in die Gewinnzone geführt hat, setzt weiterhin konservativ auf ein organisches Wachstum. Man sei grundsätzlich offen für Übernahmen und Fusionen, aber nur, wenn sie einen strategischen Mehrwert haben. Das gelte auch für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse.

11.06 Uhr - Easyjet im Aufwind

Der britische Billigflieger hat seinen Verlust in seinem ersten Geschäftshalbjahr bis Ende März deutlich reduzieren können und erwartet laut Konzerchef Lundgren einen erfolgreichen Sommer fast auf Vorkrisenniveau. Im laufenden Quartal bis Ende Juni erwartet die Fluggesellschaft demnach eine Auslastung von 90 Prozent des Vorkrisenwertes, im Quartal drauf bis Ende September dann von 97 Prozent. Weil die Menschen aber zunehmend kurzfristig buchten, könne Easyjet keine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr abgeben, so Lundgren. Im ersten Halbjahr bis Ende März hat Easyjet die Verluste um mehr als ein Fünftel reduziert auf umgerechnet 509 Millionen Euro.

Die Easyjet-Aktie verbucht an der Börse in London ein Minus von rund einem Prozent, schlägt sich damit aber besser als der Gesamtmarkt. Der Financial Times Index büßt rund zwei Prozent ein. Hierzulande verliert der DAX ebenfalls zwei Prozent auf 13.730 Punkte. Der Euro steht bei 1 Dollar 04 92.

09.13 Uhr - DAX startet unter 14.000 Punkten

Die deutschen Aktienmärkte können sich den schwachen Vorgaben aus New York und Tokio nicht entziehen. Der DAX verliert eine knappe Viertelstunde nach Beginn des Xetra-Handels 1,4 Prozent auf 13.810 Punkte Der Kursrutsch an den US-Börsen hat die Anleger verunsichert. Die Furcht vor drastischeren Zinserhöhungen der US-Notenbank im Kampf um die hohe Inflation im Land, die die Konjunktur abwürgen könnten, hatte die Kurse in New York gestern schwer belastet. Der Dow Jones sank um 3,6 Prozent, der Nasdaq um 4,7 Prozent. An der Börse in Tokio sind die Anleger dem schwachen US-Trend gefolgt. Der japanische Leitindex Nikkei schloss heute mit einem Minus von 1,9 Prozent auf dem Endstand von 26.403 Punkten. Der Ölpreis notiert mit 110 Dollar 40 pro Barrel Nordseeöl, das ist ein Aufschlag von rund 1 Dollar 30. Der Euro ist unterdessen deutlich unter die Marke von 1,05 gerutscht auf jetzt 1, 04 70 Dollar.

07.14 Uhr - Talfahrt an den Börsen

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die chinesische Null-Covid-Strategie und die weltweit steigende Inflation mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Notenbanken verderben den Anlegern die Kauflaune. Nach den jüngsten Gewinne machen die Investoren Kasse. Nach schwachen US-Vorgaben verliert der japanische Nikkei-Index zur Stunde 1,8 Prozent auf 26.435 Punkte, in Hongkong geht es um 2,3 Prozent nach unten und in Seoul um 1,2 Prozent. Der CSI300, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,3 Prozent. An der New Yorker Wall Street hatte der Dow Jones gestern 3,6 Prozent verloren, der Nasdaq an der US-Technologiebörse sogar 4,7 Prozent. Der Euro steht bei genau 1,05 Dollar.

06.14 Uhr - Cisco kappt Umsatz-Prognose

Der US-Netzwerkausrüster hat nach einem schwachen Quartal die Jahresziele deutlich reduziert. Grund sind die anhaltenden Lieferkettenprobleme angesichts der Corona-Lockdowns in China und des Ukraine-Kriegs. Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr nur noch ein Umsatzwachstum zwischen 2 und 3 Prozent, teilte Cisco gestern nach US-Börsenschluss mit. Zuvor hatte die Prognose gut doppelt so hoch gelegen. Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal stagnierte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr bei 12,8 Milliarden Dollar und blieb damit weit unter den Markterwartungen. Der Nettogewinn stieg dank niedrigerer Betriebskosten dennoch um sechs Prozent auf 3 Milliarden Dollar Konzernchef Robbins versicherte, dass Cisco langfristig gut aufgestellt bleibe, die Ergebnisse in den nächsten Quartalen aber eher von der Verfügbarkeit von Komponenten abhingen als von der Nachfrage. Die Anleger waren skeptisch. Die Cisco-Aktie fiel nachbörslich um 13 Prozent.

Donnerstag, 19. Mai 2022