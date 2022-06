Börsen-Ticker: DAX leicht im Minus

17.07 Uhr - Kroatien bekommt den Euro

Die Europäische Kommission hat Kroatien grünes Licht für die Einführung des Euro gegeben. Das EU-Land sei bereit, den die Gemeinschaftswährung am 1. Januar 2023 einzuführen, erklärte die Kommission am Nachmittag in Brüssel. Kroatien will ab kommendem Jahr die bisherige Währung Kuna durch den Euro ersetzen. Dafür war die nun von der Kommission erteilte Zustimmung nötig.

16.45 Uhr - DAX dreht ins Minus

Die Gewinne an den deutschen Börsen sind wieder abgebröckelt. Der DAX hat im späten Handel ins Minus gedreht. Aktuell gibt der Index um 0,1 Prozent nach auf 14.370 Punkte.

15.35 Uhr - Wall Street eröffnet mit Gewinnen

Die US-Börsen folgen den freundlichen Vorgaben aus Europa. Zur Eröffnung klettert der Dow Jones um 0,6 Prozent nach oben. Die Aktie von Boeing legt um knapp ein halbes Prozent zu. Die Bundeswehr soll Hubschrauber des US-Herstellers im Milliardenwert erhalten. Hierzulande steigt der DAX um 0,6 Prozent auf 14.482 Punkte.

14.05 Uhr - Airbus-Manager leiten künftig Flugtaxi-Firmen

Das Flugtaxi-Startup Lilium aus dem oberbayerischen Weßling will mit dem früheren Airbus-Manager Klaus Roewe an der Firmenspitze durchstarten. Roewe werde den Posten zum 1. August übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittag mit. Der Manager solle die Zertifizierung und den Einstieg in die Serienproduktion verantworten. Der derzeitige Firmenchef-, und -mitgründer Daniel Wiegand bleibe dem Unternehmen als Chefingenieur und Mitglied des Verwaltungsrats erhalten. Beim Konkurrenten Volocopter steht ab September mit Dirk Hoke ebenfalls ein früherer Airbus-Manager an der Firmenspitze.

12.45 Uhr - DAX legt um 0,3 Prozent zu

Es sind vor allem deutliche Kursgewinne bei den Automobil-Aktien, die dem deutschen Aktienmarkt heute Auftrieb geben. Der DAX klettert um 0,3 Prozent nach oben auf 14.441 Punkte. Der Euro behauptet sich knapp oberhalb der Marke 1,07 Dollar.

10.15 Uhr - Vonovia rechnet mit deutlichen Mieterhöhungen

Bei Deutschlands größtem Immobilienunternehmen Vonovia geht man davon aus, dass die Mieten deutlicher steigen werden, bei anhaltend hohen Preissteigerungen. Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liege, müssten auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen», sagte der Vorstandschef des Konzerns Rolf Buch dem "Handelsblatt". Sonst würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Man könne nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigehe. Das werde nicht klappen. Die Aktien des Konzerns stehen schon seit längerem unter Druck, und verbilligen sich weiter um 1,4 Prozent auf knapp 35 Euro. Das Jahreshoch lag bei über 57 Euro.

Ansonsten geht es weiter auf und ab an den Börsen. Der DAX ist nach den gestrigen Verlusten jetzt wieder leicht im Plus mit 0,3 Prozent bei insgesamt 14.432.

07.50 Uhr – US-Präsident Biden stärkt Notenbankchef Powell den Rücken

Der US-Präsident Joe Biden hat noch einmal versichert, dass sich seine Regierung nicht in die Geldpolitik der US-Notenbank einmischen wird. Der Präsident habe gegenüber dem Vorsitzenden Jerome Powell unterstrichen, dass er die Unabhängigkeit der Federal Reserve respektiere, sagte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der US-Regierung, Brian Deese. Das Gespräch zwischen Biden und Powell sei "sehr konstruktiv" gewesen. Es war ihre erste Zusammenkunft, seit der Senat mit großer Mehrheit für eine zweite Amtszeit Powells gestimmt hatte. An den Märkten wird derzeit darüber diskutiert, inwieweit die US-Notenbank die Geldpolitik straffen wird, um die aktuell sehr hohe Inflation zu bekämpfen.

06.40 Uhr - DWS-Chef muss nach Razzia gehen

Asoka Wöhrmann soll am 10. Juni nach der Hauptversammlung vom bisherigen Leiter der Unternehmenskunden-Sparte der Deutschen Bank, Stefan Hoops, abgelöst werden, wie der Konzern in der Nacht mitteilte. Die Trennung von Wöhrmann erfolgte einvernehmlich, wie man beim Mutterkonzern Deutsche Bank hinzufügte. Ein Grund für den Wechsel wurde nicht genannt. Die Behörden ermitteln gegen das Tochterunternehmen der Bank, es geht um den Vorwurf des Greenwashing. Die DWS soll Finanzprodukte als nachhaltiger angeboten haben, als sie tatsächlich waren. Eine frühere Mitarbeiterin hatte sich deshalb schon im vergangenen Jahr auch an die zuständigen Behörden in den USA gewandt. Die gestrige Razzia setzten die Kurse unter Druck. Die Aktien der Deutschen Bank fielen um 2,6 Prozent, die Anteile der DWS knickten um 5,7 Prozent ein.