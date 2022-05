Börsen-Ticker: Siemens durch Ukraine-Krieg belastet

22.15 Uhr - Inflationssorgen schicken US-Börsen tief ins Minus

Nach den aktuellen US-Inflationsdaten verließ die Anleger an den US-Märkten der Mut. Dow Jones und Nasdaq-Index - zwischenzeitlich im Plus - sacken beide tief in die Verlustzone. Der Nasdaq-Index verlor zeitweise 3 Prozent und fiel auf den niedrigsten Stand seit eineinhalb Jahren - der Dow Jones schloss rund ein Prozent im Minus. Der Anstieg der US-Verbraucherpreise hat sich im April zwar auf 8,3 Prozent verlangsamt, von 8,5 Prozent im März. Analysten hatten allerdings auf einen Rückgang auf 8,1 Prozent gehofft. Und so wurde an den Märkten eben wieder darauf spekuliert, dass die Notenbank Fed den Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung vielleicht doch um 0,75 Prozentpunkte anhebt.

21.15 Uhr - EU lockert Corona-Empfehlungen für Fluggäste

Ab Montag müsse das Tragen einer Maske im Flugzeug und in Flughäfen keine Pflicht mehr sein, werde aber weiter empfohlen, teilten Europäische Flugsicherheitsbehörde und EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit. Deutschland will an der Maskenpflicht in Flugzeugen aber weiter festhalten. Sie gilt weiterhin nicht nur für innerdeutsche, sondern für alle Flüge, die in Deutschland starten oder landen. Dennoch ist die Entscheidung der EU ein Signal, das womöglich den Fluggesellschaften auch helfen könnte. Passend dazu legte die Lufthansa-Aktie heute um fast 4 Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im M-DAX. Unerreichbarer Spitzenreiter war hier allerdings Thyssen Krupp - nach Zahlen und einer guten Prognose standen hier 11 Prozent Plus an den Tafeln. Insgesamt legte der M-DAX, genauso wie der DAX gut 2 Prozent zu.

18.15 Uhr - US-Inflationsdaten können DAX nicht bremsen

An den deutschen Aktienmärkten gab es heute einen klaren Aufwärtstrend. Dass die US-Inflationsdaten etwas höher ausfielen, als allgemein erwartet, brachte die Anleger nur kurzzeitig vom Kurs ab. Der DAX sackte für eine knappe Stunde ab, fing sich aber schnell wieder. Und am Ende stand ein Tagesplus von 2,2 Prozent an den Tafeln bei 13.829 Punkten. Auch M-DAX und TecDAX schafften rund 2 Prozent mehr. Zu den größten Gewinnern im DAX zählten Allianz, BMW, Puma und Adidas, alle mit 5 bis 6 Prozent Plus. Die Bayer-Aktie rauschte dagegen um 6 Prozent ins Minus. Der Chemie- und Pharmakonzern erlebte einen herben Rückschlag im Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat. Im MDax fielen die Aktien von Thyssenkrupp positiv auf mit einem Kurssprung von 11 Prozent. Der Stahl- und Industriekonzern schnitt im zweiten Geschäftsquartal besser ab als erwartet und erhöhte daraufhin die Jahres-Prognosen.

17.50 Uhr – Heute begehrt im Handel: Allianz und Porsche

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 38 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und zwei Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX hatten Allianz (+6 Prozent), Porsche (+4,9 Prozent) sowie Munich Re und Adidas (je +4,8 Prozent) die größten Kursgewinne.

Bisherige Schlusslichter sind Bayer mit -6,5 Prozent und Zalando mit -1 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

15.26 Uhr - Lagarde kündigt mögliche Leitzinserhöhung im Sommer an

Angesichts der Rekordinflation im Euroraum steuert die EZB auf eine Zinswende zu voraussichtlich im Juli. EZB-Chefin Christine Lagarde signalisierte jetzt, dass Anleihenkäufe Anfang des dritten Quartals auslaufen könnten und eine erst Zinserhöhung "einige Wochen später" praktisch auf dem Fuß folgen könnte. Bundesbankchef Joachim Nagel wie auch andere Währungshüter erwarten eine Anhebung im Juli. Die Bundesbank sieht auch deshalb Eile geboten, da sie hierzulande für dieses Jahr mittlerweile mit einer hohen Teuerungsrate von fast sieben Prozent rechnet.

14.45 Uhr - US-Inflationsrate sinkt leicht

Nach einer Phase rasanter Anstiege hat sich die Inflation in den USA erstmals seit August 2021 abgeschwächt. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im April auf 8,3 von 8,5 Prozent im März, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Experten hatten für April mit einem Wert von 8,1 Prozent gerechnet. Manche Fachleute sehen den Rückgang zugleich als Anzeichen, dass der Inflationshöhepunkt wohl überschritten ist: "Dies bedeutet aber nicht, dass das Inflationsproblem gelöst ist", erklärte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Im März hatte die Teuerungsrate den höchsten Stand seit Ende 1981 erreicht.

14.43 Uhr - Continental zu Jahresbeginn im Autogeschäft tief rot

Ein schwieriger Jahresstart mit Ukraine-Krieg, teurer Energie, neuen Lieferproblemen und Corona-Lockdowns in China hat den Gewinn von Continental um fast die Hälfte abrutschen lassen. Der Autozulieferer musste im ersten Quartal deutlich Federn lassen - in seinem Reifengeschäft und teils auch in der Maschinenbausparte lief es dagegen besser. Unter dem Strich sank das Nettoergebnis um 45 Prozent auf 245 Millionen Euro, wie der Hannoveraner Konzern mitteilte. Zur Begründung nannte er die diversen Krisen und Konflikte, die zurzeit auch auf die globale Autokonjunktur drücken.

13.16 Uhr - Hedgefonds-Debakel wird für Allianz noch teurer

Die Verluste von Großanlegern in den USA kosten die Allianz nach jetzigem Stand rund 5,6 Milliarden Euro. Im ersten Quartal legte der Versicherungskonzern weitere 1,9 Milliarden Euro zurück, wie er überraschend mitteilte. Das Geld ist für die Entschädigung von Investoren bestimmter Hedgefonds und die Einigung mit den US-Aufsichtsbehörden vorgesehen. Im Jahresabschluss für 2021 hatte die Allianz bereits eine Belastung von 3,7 Milliarden Euro verbucht. Der Vorstand geht jetzt davon aus, dass die Rückstellungen die finanziellen Risiken für den Konzern insgesamt abdecken. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Allianz-Aktie legte am Mittag rund 5 Prozent zu.

11.10 Uhr - Gamesa drückt Siemens Energy ins Minus

Der Energiekonzern hat weiter Probleme mit seiner spanischen Tochter Siemens Gamesa. Die schreibt tiefrote Zahlen und das hat dem Windkraft-Unternehmen jetzt zum vierten Mal in Folge die Geschäftszahlen verhagelt. So machte Siemens Energy im zweiten Quartal einen Verlust von gut 250 Millionen Euro, nachdem es vor einem Jahr noch einen kleinen Gewinn gegeben hatte. Aber auch wegen des Ukraine-Kriegs ist der Konzern für das aktuelle Jahr zurückhaltend und rechnet mit einem Ergebnis am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne, so hieß es aus dem Unternehmen. Bei den Anlegern an den Börsen kommt das nicht gut an. Die Aktie verliert 4,8 Prozent und gehört damit zu den größten Verlierern im MDAX der mittelgroßen deutschen Aktien. Der gewinnt zur Stunde rund ein Prozent, ebenso der DAX.

09.21 Uhr - Teuerung so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr

Gestiegene Inflationsraten belasten die Haushaltsbudgets der Menschen in Deutschland. Im April lagen die Verbraucherpreise um 7,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit am Morgen eine erste Schätzung. In den alten Bundesländern wurde eine ähnlich hohe Teuerungsrate im Herbst 1981 infolge des ersten Golfkriegs zwischen dem Irak und dem Iran gemessen. Nun warten die Anleger an den Börsen auf die Inflationsdaten aus den USA am Nachmittag. Von ihnen versprechen sie sich Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank im Kampf gegen die steigenden Preise in den USA.

09.20 Uhr - Bayer-Aktie unter Druck

Der über 60 Milliarden Dollar teure Monsanto-Kauf hat dem Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer kostspielige Rechtskonflikte eingebrockt. Der Konzern setzte große Hoffnung auf das oberste US-Gericht und hat nun einen Rückschlag erlitten. Im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat riet die US-Regierung dem Supreme Court, dem obersten Gericht im Land, von der Annahme eines wegweisenden Falls ab. Das Verfahren könnte Signalwirkung für viele weitere US-Klagen haben. Für den Leverkusener DAX-Konzern hängen davon milliardenschwere Rechtsrisiken ab. Die Aktie ist mit einem Minus von sechs Prozent größter Verlierer im DAX.

09.10 Uhr - DAX setzt Erholung fort

Das wichtigste deutsche Börsenbarometer ist mit kleinen Gewinnen in den neuen Handelstag gestartet. Rund 10 Minuten danach notiert der DAX mit 13.618 Punkten, ein Plus von 0,6 Prozent. Gegen den freundlichen Trend sind Bayer-Aktien um rund fünf Prozent eingebrochen und damit größter Verlier im Index. Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer muss im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat in den USA einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Der Euro steht bei 1,05 52.

08.26 Uhr - Toyota mit mehr Gewinn und pessimistischer Prognose

Der japanische Autoriese Toyota hat trotz Halbleiter-Engpässen mehr Gewinn gemacht. Die Unternehmensgruppe, zu der auch der Kleinwagenbauer Daihatsu und der Nutzfahrzeughersteller Hino Motors gehören, steigerte den Nettogewinn im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. März endete, trotz der Lieferprobleme bei Halbleitern um rund 27 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um gut 15 Prozent zu. In diesem Geschäftsjahr rechnet der Branchenprimus jedoch wegen höherer Materialkosten und der Chipkrise mit einem deutlichen Rückgang des Nettogewinns um 20,7 Prozent auf umgerechnet 16,5 Milliarden Euro, teilte Toyota mit. Die Aktie von Toyota verlor an der Börse in Tokio fast 4,5 Prozent. Der Nikkei-Index schloss vor wenigen Minuten mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent auf dem Endstand von 26.214 Punkten.

07.50 Uhr - Thyssenkrupp erhöht Prognose

Der Stahl- und Industriekonzern profitiert von den höheren Preisen im Materialhandel sowie im Stahlgeschäft. Dadurch hätten Belastungen durch steigende Vormaterial-, Logistik- und Energiekosten sowie die Verschärfung der Lieferkettenprobleme bislang mehr als ausgeglichen werden können. Zudem trage der Restrukturierungskurs weitere Früchte, heißt es von Thyssenkrupp. Im zweiten Geschäftsquartal schnitt das Unternehmen besser ab als von Experten erwartet. Unterm Strich wurde nach dem Verlust im Vorjahresquartal wieder ein Gewinn erzielt. Für das laufende Geschäftsjahr, das bis Ende September läuft, erwartet Thyssenkrupp einen Umsatzanstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bislang waren die Essener von einem mittleren einstelligen prozentualen Wachstum ausgegangen. Das bereinigte operative Ergebnis soll von 796 Millionen Euro auf mindestens 2 Milliarden Euro steigen.

07.05 Uhr - Anleger warten auf US-Inflationsdaten

Von den Zahlen heute zur Teuerung versprechen sich die Börsianer Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen in den USA im Kampf gegen die steigenden Preise. Experten rechnen für April mit einer Abschwächung der Teuerungsrate im Jahresvergleich auf 8,1 Prozent von 8,5 Prozent. Im Vorfeld herrscht Zurückhaltung an den Märkten. Der japanische Leitindex Nikkei verbucht ein kleines Plus von 0,1 Prozent. An der Wall Street hatte der Dow Jones Index gestern 0,3 Prozent verloren. An den chinesischen Börsen hingegen steigen die Kurse. Der CSI-300 legt zwei Prozent zu. Der Euro notiert am Morgen mit 1,0542 Dollar.

06.18 Uhr - Chinas Erzeugerpreise steigen langsamer

Trotz steigender Rohstoffpreise und Lieferengpässen steigen die chinesischen Erzeugerpreise im April so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr. Der Erzeugerpreisindex legte im Jahresvergleich um acht Prozent zu, teilte das Statistikamt in Peking mit, nach plus 8,3 Prozent im März. Der Verbraucherpreisindex allerdings legte zu, im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent und damit so schnell wie seit fünf Monaten nicht mehr. Chinas Wirtschaft hat sich zu Beginn des zweiten Quartals drastisch verlangsamt, weil die Regierung in Peking in vielen Städten strikte Lockdowns verhängte, um Corona-Ausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai befindet sich derzeit in der sechsten Woche der Abriegelung.

Mittwoch, 11. Mai 2022