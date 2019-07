Börse: Zurückhaltung vor Powell-Anhörung

Fed-Chef Powell dürfte vom US-Kongress befragt werden, wie er die US-Konjunktur einschätzt und wie sich das auf die weitere Zinspolitik auswirken wird. Zwar sind die Hoffnungen auf eine deutliche Zinssenkung nach den guten US-Arbeitsmarktdaten vergangene Woche an den Märkten etwas geschwunden, doch viele Anleger gehen weiterhin von sinkenden US-Zinsen bei der nächsten FED-Sitzung Ende Juli aus. Sollte Powell das heute aber ausschließen oder entsprechende Erwartungen dämpfen, seien Turbulenzen an den Finanzmärkten zu erwarten, so hört man von Analysten.

Anleger vorsichtig

Im Vorfeld der Anhörung herrscht Zurückhaltung an den Börsen. Der DAX ist mit einem kleinen Minus in den Handelstag gestartet. Er verliert 0,1 Prozent auf 12.420 Punkte. Der MDAX verliert 0,2 Prozent und der TecDAX 0,3 Prozent. Zuvor hatte der Nikkei-Index in Tokio 0,2 Prozent leichter geschlossen. Der Dow Jones war in New York gestern um 0,1 Prozent gesunken. Der Euro steht bei 1, 12 10 Dollar.

Leoni-Aktie gefragt

Im SDAX ist die Aktie von Leoni um mehr als 7 Prozent nach oben geschossen. Der Nürnberger Autozulieferer prüft einen Verkauf oder Börsengang seiner Kabelproduktionssparte und will sich künftig auf die Entwicklung des zuletzt defizitären Bordnetzbereichs konzentrieren.