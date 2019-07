Börse: Zinshoffnungen treiben Kurse in die Höhe

An der New Yorker Wall Street hatte der Dow Jones Index gestern erstmals in seiner Geschichte über der 27.000er-Marke geschlossen. Er stieg um 0,9 Prozent auf das neue Allzeithoch von 27.088 Punkten. US-Notenbankchef Powell hatte erneut Signale für eine Lockerung der Geldpolitik in den USA gesendet und die aktuellen US-Preisdaten zeigten, dass die Inflation in den USA weiter auf dem Rückzug ist. Und so gehen die Anleger fest von einer Zinssenkung bei der nächsten US-Notenbanksitzung Ende Juli aus. Das gab den Kursen Rückenwind.

Asienbörsen freundlich

Auch an den asiatischen Aktienmärkten geht es heute aufwärts. In Shanghai und Hong Kong um derzeit jeweils ein halbes Prozent. In Tokio zeigen sich die Anleger etwas zurückhaltender. Vor dem Feiertag am Montag wollen sie offenbar keine größeren Transaktionen eingehen. Der Nikkei-Index gewinnt kurz vor Handelsschluss 0,1 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1, 12 70 Dollar.