Börse: Ruhiger Wochenauftakt in New York

Im Vorfeld der Zinssitzung der US-Notenbank herrschte Zurückhaltung zu Wochenauftakt an den Börsen in New York. Viele Marktteilnehmer erwarten am Mittwoch ein Signal der Fed, für eine Zinssenkung im Juli, so sagen Analysten. Einige rechnen aber bereits übermorgen mit einem Zinsschritt nach unten. Andere verweisen auf die fundamentalen Daten, die eigentlich gegen eine geldpolitische Lockerung sprechen. Denn die US-Wirtschaft ist vollbeschäftigt und die Inflation bei aktuell zwei Prozent genau im Zielkorridor. Erst übermorgen wird man genaues wissen und vorher wollte sich niemand großartig engagieren.

Dow schließt leicht im Plus - DAX leicht im Minus

Der Dow Jones an der Wall Street schloss fast unverändert mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 26.113 Punkten. An der Technologiebörse stieg der Nasdaq um 0,6 Prozent. Die Aktie von Array Biopharma schoss um 57 Prozent nach oben, weil der Pharmariese Pfizer das Unternehmen kaufen will, um sein Geschäft mit Krebsmedikamenten auszubauen. Hierzulande schloss der DAX 0,1 Prozent leichter mit 12.086 Punkten. Die Lufthansa-Aktie verlor nach einer Gewinnwarnung 11,6 Prozent. Der Euro lag zu Handelsschluss in New York bei 1, 12 16 Dollar.