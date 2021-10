Börsen-Ticker: Deutsche Inflationsrate über vier Prozent

22.15 Uhr - Stagflationsängste drücken Dow Jones ins Minus

Es sah nur anfangs gut aus an den US-Börsen. Doch zur Handelsmitte verließ die Anleger der Mut, Dow Jones und Nasdaq-Index drehten ins Minus. Am Ende büßte der Dow sogar fast ein Prozent ein. Der steigende Ölpreis war wieder zentrales Thema: Die gefährliche Spirale aus steigenden Energiepreisen, Inflationserwartungen und Renditen am Anleihemarkt drehe sich unaufhörlich weiter und ersticke jegliche Kauflaune am Aktienmarkt im Keim, brachte es ein Analyst auf den Punkt. Die Anleger fürchten sich davor, dass die derzeitige Inflation eben nicht nur ein vorübergehendes Phänomen ist, sondern sogar zu einer Stagflation führt, das heißt, zu einer Kombination aus Inflation und stagnierender Konjunktur. In einer solchen Situation können die Notenbanken der Wirtschaft kaum helfen. Und diese Gedanken spielten auch an den deutschen Märkten eine Rolle, der DAX schloss ein paar Punkte im Minus. Der Kochboxenlieferdienst Hellofresh setze seine Talfahrt weiter fort, diesmal mit 5 Prozent Minus.

19.15 Uhr - Airbus hat Jahresziel fest im Blick

Für die Luftfahrtbranche sind die Zeiten wegen Corona extrem schwierig. Airbus hat nun ein paar Zahlen veröffentlicht, die wohl zumindest beruhigend wirken sollen. Im September wurden 40 Maschinen an die Airbus-Kunden übergeben und damit genauso viele wie im August. Nach den ersten neun Monaten des Jahres summieren sich die Auslieferungen damit auf 424 Verkehrsflugzeuge. Für das Gesamtjahr hat sich Konzern-Chef Guillaume Faury etwa 600 Stück als Ziel gesetzt. Und da der Hersteller im Dezember normalerweise einen Schlussspurt hinlegt, scheint das Jahresziel zumindest erreichbar. An den Börsen reagierte man vorsichtig optimistisch, die Airbus-Aktie schloss heute ein halbes Prozent höher.

18.15 Uhr - Kein klarer Trend bei DAX und Co

Der DAX kam mit einem kleinen Minus von 7 Punkten aus dem Handel, 15.199 lautete der Endstand. Beim M-Dax lief es etwas besser mit 0,3 Prozent Plus. Der TecDAX zeigte zu Handelsschluss dagegen 0,3 Prozent ins Minus. Gefragt waren vor allem die Autotitel. Daimler war der Spitzenreiter im DAX mit 3 Prozent Plus, BMW-Aktien legten gut 2 Prozent zu. Hellofresh waren erneut unter Druck. Die Aktie des Kochboxenlieferanten verbuchte ein Minus von 5 Prozent und stand damit am Ende der DAX-Rangliste. Noch schlechter lief es allerdings im M-DAX beim Anbieter von Software für Fernwartungs- und Videokonferenzen Teamviewer. Die US-Investmentbank Morgan Stanley stufte die Titel auf Equal-Weight herab und senkte das Kursziel kräftig von 48 auf 18,50 Euro. Der Kurs von Teamviewer war ja schon letzte Woche nach einer massiven Gewinnwarnung eingebrochen.

15.53 Uhr – Serie Squid Game schiebt Kurs von Sprachlern-App an

Die weltweit erfolgreiche Netflix-Serie "Squid Game" lässt das Interesse am Koreanisch-Lernen kräftig steigen. Die börsennotierte Sprachlern-App Duolingo meldete in den ersten zwei Wochen seit dem Start der neunteiligen Serie im September deutlich mehr Anmeldungen für Koreanisch-Kurse. Demnach gab es in Großbritannien einen Anstieg um 76 Prozent, in den USA um 40 Prozent. Asiens viertgrößte Volkswirtschaft sorgt schon seit Jahren für Schlagzeilen. Die siebenköpfige Boyband BTS ist weltweit populär. Der Film "Parasite" gewann im vergangenen Jahr den Oscar. Die Serie "Squid Game" wiederum steht gerade bei Netflix in vielen Ländern auf Platz eins der meistgestreamten Angebote.

14.17 Uhr – Weltpremiere von Siemens und Deutscher Bahn

Erstmals ist in Hamburg eine vollautomatisch fahrende, digital gesteuerte S-Bahn gestartet. Nach Worten von Siemens-Chef Roland Busch handelt es sich um eine „Blaupause für die Digitalisierung der Schiene in Deutschland, Europa und der ganzen Welt“. Autonome Bahnen gebe es zwar schon länger. Neu sei das offene System, das mit jeder Bahn kompatibel sei, die die technischen Standards beherrsche. Das hilft allerdings an der Börse der Siemens Aktie heute nicht. Siemens Papiere verbilligen sich um 1 Prozent. Für die anderen Siemens Unternehmen im DAX läuft es unterschiedlich. Aktien des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers geben mehr als 1 Prozent nach. Hingegen können sich Anteilsscheine von Siemens Energy um 2 Prozent verteuern.

Der DAX fällt um knapp 0,5 Prozent auf 15.145 Punkte.

13.52 Uhr – Zalando will nachhaltiger werden

Immer mehr Menschen nutzen Internet-Modehändler. Allerdings wird unter anderem zu viel Konsum kritisiert, bei dem immer wieder Neues gekauft wird. Deswegen können seit heute Kundinnen und Kunden über das Logistiknetzwerk von Zalando beschädigte Kleidungsstücke an regionale Reinigungsbetriebe, Schuster oder Änderungsschneidereien abgeben. Die Qualität der Arbeitsleistung und die Nachhaltigkeit der verwendeten Produkte werden durch das Partnerunternehmen Save Your Wardrobe sichergestellt. Bis 2023 will Zalando nach eigenen Angaben die Lebensdauer von mindestens 50 Millionen Kleidungsstücken verlängern. Allerdings muss auch gesagt werden, dass der Start sehr eingeschränkt ist. Erstmal ist das nur in Berlin buchbar. Demnächst soll es auch in Düsseldorf starten. Die Aktie von Zalando im DAX verliert heute rund 3,5 Prozent. Und auch wenn sie im letzten Jahr als Corona-Gewinner gefragt war, ist sie bisher in diesem Jahr deutlich schlechter gelaufen als der DAX.

12.11 Uhr – Hoher Stromverbrauch für Kryptowährungen

Beim sogenannten Mining, dem Schürfen und Erschaffen von Kryptowährungen, werden zahlreiche Computer zur Lösung komplexer mathematischer Gleichungen eingesetzt. Das verbraucht ziemlich viel Strom. Im Iran zum Beispiel drohen nach Angaben des staatlichen Energieversorgers im Winter Stromausfälle wegen des illegalen Schürfens von Kryptowährungen. Das illegale "Mining" sei bereits für 20 Prozent der Stromausfälle im Sommer verantwortlich gewesen, heißt es vom iranischen staatlichen Energieversorger. Dennoch geht es an den Finanzmärkten für den Bitcoin im Kurs erstmal weiter nach oben. Der Bitcoin steigt um rund 5 Prozent auf etwa 56.000 Dollar. Damit ist ein digitaler Bitcoin so viel Wert wie ein Kilo Gold.

10.36 Uhr - Ölpreise ziehen weiter an

Die Ölpreise setzen ihren Höhenflug fort. Sowohl Öl aus der Nordsee als auch das Erdöl aus den USA erreichen heute Vormittag mehrjährige Höchststände. Der Preis für ein Barrel, das sind 159 Liter, der Nordseesorte Brent zieht um 1,3 Dollar an auf 83,8 Dollar. Damit kostet diese Sorte mittlerweile so viel wie seit etwa drei Jahren nicht mehr. Der US-Ölpreis notiert sogar auf dem höchsten Niveau seit sieben Jahren. Ausschlaggebend bleibt die angespannte Versorgungslage im Energiesektor, nicht nur am Ölmarkt. Denn für Gas und Kohle sind die Preise ja in den vergangenen Monaten stark gestiegen, da kommt Öl als Alternative zunehmend in Betracht. Das treibt die Erdölpreise zusätzlich an, zumal die Förderländer die Produktion derzeit nicht ausweiten wollen.

09.45 Uhr - DAX startet im Minus

Entgegen ersten Schätzungen ist die Stimmung zum Wochenauftakt doch trübe. Nachdem der DAX in der vergangenen Woche 0,5 Prozent zulegen konnte, ist eigentlich zum Auftakt mit weiteren leichten Punktgewinnen gerechnet worden, vor allem nach positiven Vorgaben von den Märkten in Asien heute früh, doch der DAX hat im Minus eröffnet und ist aktuell mit 0,4 Prozent im Minus bei 15.150 Zähler. Anleger wägten das Für und Wider der Arbeitsmarktzahlen vom vergangenen Freitag ab, heißt es beim Handelshaus CMC Markets.

08.32 Uhr - Adler geht in die Offensive

Der unter Druck stehende Immobilien-Investor Adler Group will sich von einem Fünftel seines Wohnungsbestandes trennen. 15.350 Wohnungen und 186 Gewerbeeinheiten im Wert von 1,485 Milliarden Euro sollen an den Konkurrenten LEG Immobilien verkauft werden, wie beide Unternehmen mitteilten. Der Verkaufspreis werde aber etwas geringer ausfallen, unter anderem weil Adler aus steuerlichen Gründen 10,1 Prozent der Anteile an den Wohnungsgesellschaften behält. Vor dem endgültigen Kaufvertrag will die LEG aber noch genau in die Bücher schauen. Die Wohnungen liegen nach Angaben der LEG zu 90 Prozent in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen.

07.23 Uhr - Positive Vorgaben aus Asien

Die Stimmung an den Börsen in Asien ist heute früh sehr positiv. Der Nikkei in Tokio steigt um 1,6 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong gewinnt 2,2 Prozent. Den Anlegern steht eine weitere spannende Woche bevor, aufgrund wichtiger Wirtschaftsdaten aus den USA. So beginnt die nächste Quartalsberichtssaison. Den Auftakt machen wie immer die Banken. Am Mittwoch kommen die neuesten Quartalszahlen von JPMorgan. Tagsdrauf sind die Bank of America, Morgan Stanley und die Citigroup an der Reihe und am Freitag dann Goldman Sachs. Auf dem Programm stehen zudem neue Daten zur Inflation, zu den Umsätzen im Einzelhandel und die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank.

Montag, 11. Oktober 2021