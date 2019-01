Börse: Kritik an Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank

Die Commerzbank sei zu klein, um im Falle eines Zusammenschlusses einen Unterschied für die krisengeplagte Deutsche Bank zu machen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider. Bloomberg meldet, die Europäische Zentralbank und die deutsche Finanzaufsicht BaFin würden bevorzugen, wenn sich die Deutsche Bank mit einem großen europäischen Institut zusammentäte - und nicht mit der deutlich kleineren Commerzbank.

Deutsche und Commerzbank führten DAX und M-DAX an

An den Aktienmärkten wollte man heute von solchen Bedenken jedoch nichts hören, die Kurse von Deutscher und Commerzbank wurden um gut acht bzw. sieben Prozent nach oben gejubelt. Das waren heute die stärksten Gewinne im DAX bzw. im M-DAX.

Insgesamt herrscht keine Euphorie, aber immerhin auch keine Panik. Trotz des Brexit-Gezerres in London schaffte der DAX am Ende 0,4 Prozent Plus. An der Wall Street ist die Lage ganz ähnlich, mit 0,5 Prozent Gewinn beim Dow Jones aktuell. Der Euro steht derzeit bei 1,14 Dollar.