Börse: Konjunkturhoffnung treibt Dow und DAX

In New York schloss der Dow Jones Index 0,9 Prozent höher mit 26.753 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq kam um rund 0,8 Prozent voran. Hierzulande war der DAX um 0,4 Prozent gestiegen auf 12.355 Punkte. Zu den Favoriten im Dow zählten konjunkturabhängige Werte wie der Baumaschinen-Anbieter Caterpillar mit plus 2,3 Prozent oder der Ölkonzern Exxon Mobil mit plus 1,7 Prozent. Der profitierte auch vom anziehenden Ölpreis.

Ölpreise schießen nach oben

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran in der ölreichen Region haben den Preis für das Barrel der Nordseesorte Brent um mehr als vier Prozent nach oben katapultiert. Das Barrel US-Leichtöl hat sich um rund 5 Prozent verteuert. Der Euro lag zu Handelsschluss in New York bei rund 1, 12 90 Dollar.

Kreuzfahrtaktien unter Druck

Die Aktien von Carnival Cruise stürzten um 7,6 Prozent ab. Der Kreuzfahrt-Veranstalter, zu dessen Flotte die Aida-Schiffe gehören, hatte wegen neuer US-Beschränkungen für Kuba-Reisen seine Gewinnziele für 2019 gekappt. Die Titel der Rivalen Royal Caribbean ("Mein Schiff") büßten 3,2 Prozent ein und Norwegian Cruise Line 2,5 Prozent.