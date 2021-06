Börse: Inflation und Zinsen im Fokus

Der DAX notierte am Freitag zeitweise so hoch wie nie zuvor bei knapp 15.706 Zählern. Am Ende schloss er wieder etwas darunter, 0,4 Prozent im Plus, bei 15.693 Punkten. Doch nun steht die Frage im Raum, ob womöglich die Zeit für eine Kurskorrektur gekommen ist.

Vor allem die derzeit stark steigende Inflation in den USA schürt die Sorge, dass die Notenbanken ihre Zinsen doch früher anheben könnten als gedacht. Und das würde die Aktienkurse belasten. Die US-Finanzministerin Janet Yellen, ist der Meinung, dass etwas höhere Leitzinsen vorteilhaft für die USA wären. Sie hat ja von 2014 bis 2018 an der Spitze der US-Notenbank gestanden.

Anleger schauen auf EZB und US-Inflation

In dieser Woche stehen wichtige US-Preisdaten auf der Agenda, auf die warten die Anleger gespannt - und auch auf den Auftritt der Europäischen Zentralbank, die am Donnerstag über die Zinsen im Euroland entscheiden wird. Experten erwarten von der EZB neue wirtschaftliche Prognosen aber kaum Änderungen der lockeren Geldpolitik. Der Wochenstart an den Asienbörsen läuft verhalten. Der Nikkei in Tokio gewinnt 0,3 Prozent. Der Shanghai Composite verliert nach etwas schwächeren Exportdaten aus China 0,2 Prozent. Der Euro steht bei 1, 21 66 Dollar.