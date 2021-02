Börse: Gute Nachrichten aus der Autobranche

Toyota steigerte den operativen Gewinn von Oktober bis Dezember um mehr als die Hälfte auf umgerechnet rund 7,8 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als von Analysten geschätzt. Daher hat Toyota nun seine eigenen Schätzungen nach oben angepasst. Für das im März endende Geschäftsjahr rechnet der Autoriese nun mit einem Betriebsgewinn von zwei Billionen Yen, das sind umgerechnet rund 15,8 Milliarden Euro. Toyota ist dank des asiatischen Marktes besser durch die Corona-Krise gekommen und hatte zuletzt erstmals seit fünf Jahren den deutschen Rivalen Volkswagen von der Weltmarktspitze verdrängt.

Toyota-Aktie in Tokio gefragt

Das Papier von Toyota gehört heute zu den Favoriten an der Börse in Tokio mit einem Plus von rund zwei Prozent. Der Nikkei-Index schloss vor wenigen Minuten mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent auf dem Endstand von 29.563 Yen. In Shanghai steht zur Stunde ein Plus von gut einem Prozent zu Buche.

Die US-Börsen schlossen gestern kaum verändert. Der Euro notiert mit 1, 21 26 Dollar.