Börse: Gemischte Vorgaben für den Start des DAX

Nachdem die US-Regierung gestern die US-Sanktionen gegen den chinesischen Technologieriesen Huawei verschärft hat, herrscht verhaltene Stimmung bei den Anlegern in Asien. Der Nikkei-Index in Tokio verliert 0,3 Prozent. In Hongkong und Shanghai stehen kleine Gewinne zu Buche. Der Euro steht am Morgen bei 1, 18 90 Dollar. Aus New York kommen positive Impulse. Der Technologieindex Nasdaq stieg gestern um ein Prozent auf 11.129 Punkte und markierte damit eine neue Bestmarke und bereits den fünften Schlussrekord im August. Der Dow Jones hingegen verlor 0,3 Prozent.

CureVac und Tesla sind nicht zu stoppen

Die Aktien des Impfstoffherstellers CureVac setzten ihre Kursrallye fort. Nach dem Börsengang am Freitag schloss die Aktie bei knapp 56 Dollar und damit weit über dem Ausgabepreis von 16 Dollar. Gestern schnellte sie weiter nach oben auf mehr als 77 Dollar. Offenbar haben die Banken, die CureVac beim Börsengang unterstützt haben, das Interesse der Anleger unterschätzt. Auch die Tesla-Aktie war nicht zu bremsen. Sie schoss um elf Prozent hinauf und schaffte erstmals den Sprung über die 1.800-Dollar-Marke.