Börse: Freundlicher Wochenstart

Der DAX ist mit Gewinnen in die Woche gestartet und hat sich rund 10 Minuten danach um 0,7 Prozent verbessert auf 13.118 Punkte. Die Vorgaben der japanischen Leitbörse in Tokio sind positiv. Dort schloss der Nikkei-Index 1,1 Prozent höher nach guten Konjunkturdaten. Die japanischen Industrieunternehmen haben im Juli acht Prozent mehr produziert. Zudem machten Medienberichte den Anlegern Mut, denen zufolge ein Vertrauter des scheidenden Ministerpräsidenten Shinzo Abe dessen Nachfolge antreten könnte. Das könnte bedeuten, dass es weitergeht mit den "Abenomics", der Politik einer lockeren Geldpolitik und steuerfinanzierter Konjunkturprogramme in Japan.

BMW-Aktie gefragt

Die BMW-Aktie gewinnt gut ein Prozent. Einem Medienbericht zufolge will der Münchner Autobauer in Europa große Verbrennungsmotoren aus dem Programm nehmen und sich so die Kosten für eine Anpassung an die neue EU-Abgasnorm zum Jahreswechsel sparen. Der Euro steht bei rund 1, 19 Dollar.