Börse: Die Entwicklungen im April 2023

22.15 Uhr - Furcht vor Rezession in den USA

Wie geht es weiter mit der US-Konjunktur? Rutscht sie nun doch in eine Rezession? Denkbar ist es, denn die jüngsten Konjunkturzahlen waren sehr schlecht. Vor allem der private Arbeitsmarktbericht ist ein negativer Indikator für den Bericht der Regierung, der am Freitag veröffentlicht wird. Analysten erwarten nur noch einen Zuwachs um 240.000 Stellen. Nach über 310.000 im Februar. Karfreitag ist kein Feiertag in den USA. Die deutschen Anleger können wegen der Osterfeiertage erst am Dienstag auf die Zahlen reagieren.

Die New Yorker Börsen schlossen uneinheitlich. Der Dow Jones legte 0,2 Prozent zu auf 33.479 Punkte, der NASDAQ verlor dagegen knapp ein Prozent.

Der DAX schloss ein halbes Prozent tiefer bei 15.520.

18.10 Uhr - Telekom auf höchstem Stand seit 2001

Die Deutsche Telekom war heute die Topaktie im DAX. Ihr Kurs stieg um drei Prozent auf 23 Euro. Das ist der höchste Stand seit Sommer 2001. Man erinnere sich: Damals war die New Economy-Blase geplatzt. Alle Börsen brachen ein. Die Telekom war von ihrem Alltime-High von über 100 Euro mehr oder weniger schnurstracks auf unter 10 Euro eingebrochen. Eines war in der Schwächephase stets verlockend: Die Dividende, die steuerfrei an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Für 2022 stockt die Telekom die Dividende auf 70 Cent auf. Das ergibt eine Rendite von 3,1 Prozent. Der DAX schloss ein halbes Prozent tiefer bei 15.520 Punkte.

17.49 Uhr – Wie lief der Mittwoch für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 18 Aktiengesellschaften ein Plus und 21 Unternehmen Verluste. Ein Unternehmenskurs bewegt sich auf der Höhe des letzten Handelstags.

Unter den Unternehmen des DAX hatten Sartorius (+3,5 Prozent), Deutsche Telekom (+2,8 Prozent) sowie Merck (+2,2 Prozent) die größten Kursgewinne.

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang Rheinmetall mit -6,5 Prozent, Continental und Daimler Truck mit je -4,9 Prozent und Covestro mit -3,9 Prozent.

16.10 Uhr - Verhaltene Stimmung an den Börsen in New York

Ein überraschend geringer US-Stellenzuwachs im März belastet die Wall Street. Der Dow-Jones-Index verbucht ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Der Nasdaq an der Technologiebörse verliert sogar 0,6 Prozent. Die US-Unternehmen haben im März einer Umfrage zufolge weit weniger Jobs geschaffen als von Fachleuten erwartet. Unterm Strich entstanden 145.000 Stellen, teilte der Personaldienstleister ADP am jetzt zu seiner Firmenbefragung mit. Experten hatten mit einem Zuwachs im Privatsektor von 200.000 Jobs gerechnet. Die Investoren an der Wall Street sehen, dass sich die Wirtschaft tatsächlich abschwächt, so heißt es von Analysten. Bei den Einzelwerten steigt die Aktie von Johnson & Johnson um 3,3 Prozent. Der Pharmakonzern und Konsumgüter-Hersteller hat im seit Jahren andauernden Streit um angebliche Krebsrisiken eines Babypuders einen Vergleich in Höhe von 8,9 Milliarden Dollar angeboten. Hierzulande verliert der DAX 0,5 Prozent auf 15.520 Punkte.

14.30 Uhr - Deutscher Automarkt läuft immer besser

Im März wurden mit gut 281.000 Personenwagen rund 17 Prozent mehr Neuwagen an Kunden übergeben als vor Jahresfrist. Das teilte das Kraftfahrt-Bundesamt mit. Schon im Februar war der Pkw-Absatz leicht gestiegen. Das Niveau vor der Corona-Krise 2019 hat der Pkw-Markt aber längst noch nicht wieder erreicht. Getragen wird die Erholung vor allem durch das dicke Auftragspolster, das die Hersteller während des Chipmangels und der brüchigen Lieferketten im vergangenen Jahr angesammelt haben. Fast jedes dritte, neu zugelassene Auto war ein SUV. Das ist ein Zuwachs von 23 Prozent. Besonders beliebt waren Autos der Marken Mercedes Benz, Mini, VW und Audi. Autoaktien können davon heute nicht profitieren. Mercedes-Aktien verlieren 2,4 Prozent, BMW 1,9 Prozent und VW 1,3 Prozent.

14.10 Uhr - Aktie der deutschen Telekom gefragt

Gerade treffen sich die Aktionäre der Telekom in Bonn zur Hauptversammlung, erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in Präsenz. Und die Anleger sind offenbar zufrieden damit, was zu hören ist. Die Dividende soll zwar nur leicht steigen auf 70 Cent je Aktie, aber der Konzern will in diesem Jahr damit beginnen, den enormen Schuldenberg von 140 Milliarden Euro abzutragen. Man habe mittlerweile die Mehrheit an der US-Tochter T-Mobile übernommen und sei damit größter Eigentümer am wertvollsten Telekommunikations-Unternehmen der Welt, sagte Telekom-Chef Tim Höttges. Die Aktie der Telekom steigt um zwei Prozent und ist größter Gewinner im DAX. Der verliert 0,4 Prozent auf 15.543 Punkten. Der Euro notiert mit 1,09 40 Dollar.

11.30 Uhr - Lufthansa trennt sich von LSG Group

Die Lufthansa kocht nicht mehr selbst. Der MDAX-Konzern verkauft seine Bordverpflegungssparte LSG Group an den Finanzinvestor Aurelius. Ein entsprechender Kaufvertrag sei unterzeichnet worden, hieß es in einer Mitteilung der beiden Unternehmen. Mit einem Abschluss der Transaktion werde im dritten Quartal gerechnet. Es handelt sich um den außereuropäischen Teil der früheren Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs. Das Europageschäft hatte Lufthansa bereits im Jahr 2019 an die schweizerische Gategroup abgegeben. Die Lufthansa-Aktie liegt gut ein halbes Prozent im Minus.

10.05 Uhr - Institute erwarten für 2023 BIP-Plus

Die führenden Wirtschaftsinstitute des Landes rechnen in diesem Jahr mit einem Konjunkturwachstum von 0,3 Prozent. Ein Grund für die optimistischere Sicht als noch im Herbst seien die deutlich rückläufigen Energiepreise, heißt es in der soeben vorgestellten Gemeinschaftsdiagnose der Institute. Allerdings dürfte die Inflation in Deutschland in diesem Jahr bei immer noch hohen 6,0 Prozent liegen.

09.10 Uhr - DAX eröffnet wenig verändert

Der deutsche Aktienmarkt ist nahezu unverändert in den Handel eingestiegen. Nach wenigen Minuten liegt der DAX minimal im Plus bei 15.617 Punkten. Die Anleger reagieren damit kaum auf überraschend robuste Konjunkturdaten.

08.40 - Auftragsplus für deutsche Industrie

Die Auftragsbücher der deutschen Industrie haben sich im Februar wegen der starken Nachfrage aus dem Inland und der Euro-Zone so kräftig gefüllt wie seit über anderthalb Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft wuchs um 4,8 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Morgen mitteilte. Das war bereits der dritte Zuwachs in Folge und zugleich der stärkste seit Juni 2021. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von 0,5 Prozent im Januar und von 1,9 Prozent im Dezember. Im Vergleich zum Februar 2022 lag das Niveau allerdings kalenderbereinigt um 5,7 Prozent niedriger

08.00 Uhr - DAX wenig verändert erwartet

Nach dem gestrigen Sprung auf ein frisches Jahreshoch dürfte der DAX heute eine Verschnaufpause einlegen. Banken und Broker gehen davon aus, dass der Aktienmarkt zumindest im frühen Handel kaum verändert tendieren dürfte. Im Fokus dürften zunächst Konjunkturdaten stehen. Am Vormittag legen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihr Frühjahrsgutachten vor und heben dabei Insidern zufolge ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft an.

06.15 Uhr - Früherer UBS-Chef kehrt zurück

Der frühere Chef der Schweizer Großbank UBS, Sergio Ermotti, übernimmt heute wieder das Zepter bei der Bank. Der 62-Jährige, der schon von 2011 bis 2020 an der Spitze der UBS stand, soll die heikle Übernahme der Skandalbank Credit Suisse durch die UBS begleiten. Ermotti war zuletzt noch Verwaltungsratspräsident des Rückversicherungskonzerns Swiss Re. Er übernimmt den Chefposten von Ralph Hamers, der seinem Rücktritt laut UBS "im Interesse der neuen Kombination, des Schweizer Finanzsektors und des Landes" zugestimmt hatte. Die kurzfristige Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse für rund drei Milliarden Schweizer Franken war am 19. März bekanntgegeben worden. Laut Schweizer Regierung war dies die beste Lösung, um verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen.

22.15 Uhr - Gold kostet mehr als 2000 Dollar

Die Feinunze Gold kostet wieder mehr als 2000 Dollar. Zum Handelsschluss in New York wurde ihr Preis mit 2021 Dollar festgestellt.

Dafür gibt es mehrere Gründe: zum einen die allgemeine Krisenstimmung, die jüngst durch die Bankenturbulenzen verschlechtert wurde. Die Angst, dass in den USA die Inflation weiter anzieht, gleichzeitig aber die Industrie in eine Rezession schlittert. Und last but not least der schwache Dollar. Der Euro hat sich ganz nah an Kurse um 1,10 Dollar herangearbeitet.

Die New Yorker Aktienmärkte schlossen erneut leichter. Der Dow Jones verlor 0,6 Prozent auf 33.393 Punkte. Der DAX schloss leicht im Plus bei 15.603.

20.15 Uhr - Inflationserwartungen sinken

Die EZB hat untersucht, was Verbraucher zu den aktuell hohen Preisen sagen. Erfreulich: die sogenannten Inflationserwartungen auf Sicht von 12 Monaten sind erneut gesunken – und zwar auf 4,6 Prozent nach zuvor 4,9 Prozent. Befragt werden rund 14.000 Menschen aus Deutschland, Frankreich und anderen Ländern, die 85 Prozent der Wirtschaftsleistung in der Eurozone repräsentieren.

19.15 Uhr - Credit Suisse-Bosse entschuldigen sich

Die Chefs der Credit Suisse haben sich bei ihren Aktionären für den Niedergang der Großbank entschuldigt. Der Präsident des Verwaltungsrates, Axel Lehmann, bedauerte, dass es nicht gelungen sei den Vertrauensverlust der Kunden zu stoppen. Ein möglicher Zusammenbruch der Bank wäre eine Katastrophe für die weltweite Finanzbranche gewesen. Die Übernahme durch die UBS soll in den kommenden Monaten über die Bühne gehen.

Die Aktie der Credit Suisse kostet nur noch rund 80 Rappen. Kein Wunder, dass die Aktionäre verärgert sind.

18.00 Uhr - DAX stellt neues Jahreshoch auf

Die Stimmung an den Börsen ist gut, auch wenn der DAX heute sein neues Jahreshoch von 15.737 Punkten nicht verteidigen konnte. Er schloss nur 0,1 Prozent höher bei 15.603. Trotzdem sollten die Anleger mit dem bisherigen Verlauf des Jahres zufrieden sein, auch wenn es einige nervenaufreibende Höhen und Tiefen gab. Ein Plus von 12 Prozent seit Anfang Januar ist mehr als beachtlich. Der starke Anstieg des Ölpreises seit gestern sorgt für eine gewisse Nervosität. Die OPEC-Länder wollen ab Mai die tägliche Förderung um über eine Million Barrel drosseln. Deshalb verteuert sich die Nordseesorte Brent auf 84,50 Dollar.

17.50 Uhr – Wie lief der Dienstag für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 25 Aktiengesellschaften ein Plus und 15 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Aktuell stehen die Unternehmen Henkel, Merck und Deutsche Börse AG als Gewinner da, mit einem Kursgewinn von 2 Prozent (Henkel), 1,9 Prozent (Merck) und 1,7 Prozent (Deutsche Börse AG).

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Deutsche Bank (-1,8 Prozent), RWE (-1,3 Prozent) und Infineon (-1,1 Prozent).

11.15 Uhr - Erzeugerpreis-Anstieg im Euroraum verlangsamt sich

Die Hersteller in der Industrie haben ihre Preise im Februar um 13,2 Prozent erhöht im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Morgen mit. Ökonomen hatten 13,3 Prozent prognostiziert nachdem das Plus im Januar noch bei 15,1 Prozent gelegen hatte und im Dezember sogar bei 24,5 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Produzentenpreise im Februar zugleich überraschend deutlich um 0,5 Prozent. Dass die Erzeugerpreise weniger stark steigen, ist ein Signal für nachlassenden Inflationsdruck. Denn die Erzeugerpreise gelten als Vorboten für die Entwicklung der Verbraucherpreise.

An den Aktienmärkten hört man das gern. Denn eine rückläufige Teuerung könnte die EZB dazu bewegen, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation im Euroland.

Der DAX gewinnt zur Stunde 0,7 Prozent auf 15.684 Punkte. Der Euro steht bei 1,09 28 Dollar.

09.10 Uhr - DAX startet mit Kursgewinnen

Die Anleger an den deutschen Aktienmärkten sind den freundlichen Vorgaben der Wall Street und der tokioter Börse gefolgt. Der DAX ist mit einem Plus gestartet und gewinnt jetzt 0,4 Prozent auf 15.650 Punkte. Der Ölpreis-Schock gestern nach der überraschend angekündigten Förderkürzung der Opec+-Staaten scheint verdaut zu sein, obwohl auch heute die Notierungen an den Ölmärkten weiter steigen. Das Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent hat sich am Morgen um einen knappen halben US-Dollar verteuert auf rund 85 Dollar 40 im Moment. Die Zahlen zum Außenhandel werden positiv aufgenommen an den Börsen. Die deutschen Unternehmen haben ihre Exporte im Februar wegen der starken Nachfrage aus den weltgrößten Volkswirtschaften USA und China so stark gesteigert wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Der Euro hat etwas angezogen auf 1,09 12 Dollar.

08.35 Uhr - Exporte aus Deutschland kräftig gestiegen

Dank der starken Nachfrage aus den weltgrößten Volkswirtschaften USA und China haben die deutschen Unternehmen im Februar vier Prozent mehr ausgeführt im Vergleich zum Vormonat. Insgesamt waren es Waren im Wert von 136,7 Milliarden Euro, so die aktuellen Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt. Das ist das größte Plus seit einem Jahr. Ökonomen hatten lediglich mit einem Wachstum von 1,6 Prozent gerechnet, nachdem es im Januar bereits einen Anstieg von 2,5 Prozent gegeben hatte. Abnehmerland Nummer eins sind die USA. Dorthin wurden im Februar Waren im Wert von 14,0 Milliarden Euro verkauft, ein Plus von 9,4 Prozent. Die Exporte nach China legten sogar um 10,2 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro zu. Die Ausfuhren in die EU-Staaten nahmen um zwei Prozent zum Vormonat auf 73,9 Milliarden Euro zu. Aber auch die Importe nach Deutschland legten zu, um 4,6 Prozent auf 120,7 Milliarden Euro. Sie waren zuvor fünf Monate in Folge geschrumpft.

08.16 Uhr - Nikkei-Index schließt mit kleinem Plus

Angeführt von Gewinnen bei Energieaktien sind die Anleger in Tokio den Vorgaben der New Yorker gefolgt. Der japanische Leitindex schloss vor wenigen Minuten mit einem Plus von 0,4 Prozent auf dem Endstand von 28.287 Punkten. Der Shanghai-Composite verbucht ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Der DAX wird vorbörslich knapp 25 Punkte höher gesehen bei 15.605 Punkten. Der Euro steht bei 1,08 90 Dollar.

07.40 Notierungen an den Ölmärkten ziehen weiter an

Die Ölpreise steigen auch heute, aber nicht mehr mit dem so hohen Tempo wie gestern. Da hatte die Ankündigung Saudi-Arabiens und anderer Mitgliedsländer des Ölverbunds Opec+ den Preis für die Nordsee-Sorte Brent in der Spitze zeitweise um rund acht Prozent auf 86 Dollar 44 nach oben katapultiert. Jetzt am Morgen kostet das Barrel Brent 85 Dollar 50 und damit gut einen halben US-Dollar mehr als gestern zu Handelsschluss. Die steigenden Ölpreise hatten gestern den Aktien von Energieunternehmen Auftrieb verliehen an der Wall Street in New York. Der Dow Jones war um ein Prozent gestiegen. Die Anleger in Asien folgen nun zumeist den Vorgaben der Wall Street. Angeführt von Unternehmen aus dem Energiesektor steigt der japanische Leitindex Nikkei um 0,3 Prozent. Der Euro steht bei 1,08 90 Dollar.

06.25 Uhr - Audi, BMW und VW erfolgreich im US-Automarkt

Nach einem von Lieferkettenproblemen und Materialmangel geprägten schwachen Vorjahr ist der US-Automarkt wieder auf Erholungskurs. Und davon können die deutschen Autohersteller profitieren, zeigen die aktuellen Verkaufszahlen. Besonders rund lief es bei den Bayerischen Autokonzernen BMW und der VW-Tochter Audi. Die Ingolstädter steigerten den US-Absatz im ersten Quartal um 49 Prozent auf 52.763 Autos. Bei Elektroautos betrug das Plus bei Audi 37 Prozent. Beim Münchner BMW-Konzern stieg der US-Autoabsatz im ersten Quartal um rund 12 Prozent auf 82. 466 Fahrzeuge der Marke BMW, teilte das Unternehmen mit. Die Auslieferungen der Tochtermarke Mini legten um 5,9 Prozent zu auf 7284 Autos. Volkswagen setzte im Auftaktquartal laut eigener Mitteilung 67 853 Fahrzeuge mit dem VW-Logo ab, rund 4,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. US-Marktführer General Motors steigerte den Absatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um 18 Prozent auf rund 603 200 Neuwagen, teilte der Konzern gestern in Detroit mit.

