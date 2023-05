Börsen-Ticker: DAX mit neuem Jahreshoch

22.05 Uhr – Dow Jones und Nasdaq schließen kaum verändert

Die ins Taumeln geratene US-amerikanische Regionalbank First Republic wird gerettet und letztlich von der größten US-Bank nämlich JPMorgan übernommen. Diese Notübernahme hat an den US-Börsen ein geteiltes Echo ausgelöst. Während die Aktien von JPMorgan und anderer Großbanken zulegten – die von JPMorgan rund 2 Prozent, gaben die Titel kleinerer Institute nach. Die Anteile der First Republic stürzten vorbörslich ab und wurden daraufhin vom Handel ausgesetzt. Insgesamt hielten sich die Anleger im Vorfeld der für Mitte der Woche erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück. Dow Jones und Nasdaq blieben am Ende jeweils wenige Punkte im Minus.

18.32 Uhr - US-Industrie verlangsamt Talfahrt

Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im April etwas verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor stieg um 0,8 Zähler auf 47,1 Punkte, wie aus der Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das Barometer näherte sich damit wieder der Wachstumsschwelle von 50 Punkten an, unter der es allerdings nun den sechsen Monat in Folge liegt. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 46,8 Punkte gerechnet. Im März war der Index auf 46,3 Punkte und damit den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gesunken. Die Auftragseingänge zeigten sich im April leicht verbessert und die Beschäftigung stieg wieder an. Die Aktivität in der Branche blieb jedoch angesichts höherer Zinsen und strengerer Kreditvergabe gedämpft.

Auch der US-Bausektor entwickelte sich besser als erwartet. Die Bauausgaben stiegen im März um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Fachleute hatten lediglich mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Bausausgaben noch um 0,3 Prozent gesunken.

17.45 Uhr - Deutsche Börsen geschlossen, US-Märkte ohne Trend

Die deutschen Börsen sind heute am Feiertag geschlossen geblieben. An den Aktienmärkten in New York wird jedoch gehandelt. Einen klaren Trend gibt es dort nicht. Der Dow Jones mit den Standardwerten hält sich 0,2 Prozent im Plus. Der technologieorientierte Nasdaq gibt 0,3 Prozent nach. Insgesamt ist zu spüren, dass sich die Investoren zurückhalten. Denn am Mittwoch wird die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Allgemein wird erwartet, dass die Fed die Zügel nicht mehr so stark anziehen wird wie zuletzt. Zum einen läuft es ja in der US-Wirtschaft nicht mehr rund. Zum anderen ist da die Bankenkrise. Immerhin sorgt die Übernahme der vor dem Ende stehenden Bank First Republic durch JPMorgan für etwas Zuversicht bei den Bankaktien – zumindest bei den Aktien der großen Banken. JPMorgan klettern um 2,5 Prozent. Die Anteile von kleineren Banken stehen dagegen unter Druck.

Montag, 1. Mai 2023