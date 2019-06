Börse: DAX steigt zum Handelsbeginn

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 0,9 Prozent auf 12.421 Punkte. Die Anleger setzen auf bald schon sinkende Zinsen, von denen die Aktienmärkte tendenziell profitieren. Die japanische Notenbank hat heute über den Leitzins entschieden. Sie tastet die Zinsen nicht an – genau wie gestern die US-Notenbank.

Ölpreis steigt

Zu den wenigen Verlierern im deutschen Leitindex gehören die Papiere der Deutschen Bank mit einem Minus von 0,3 Prozent. Einem Bericht der "New York Times" zufolge untersuchen Behörden in den USA, ob sich die Deutsche Bank an die Anti-Geldwäsche-Gesetze hält. Geprüft werden solle unter anderem, wie die Bank mit Berichten von Mitarbeitern über möglicherweise problematische Transaktionen umgegangen sei. Am meisten legen im DAX die Aktien von Infineon zu mit plus 2,4 Prozent. Der Ölpreis steigt deutlich. Das Barrel Brent-Öl kostet rund 63,50 Dollar. Und der Euro ist 1,12 80 Dollar wert.