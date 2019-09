Börse: DAX startet wenig verändert

Der DAX ist vor gut 10 Minuten wenig verändert in den neuen Handelstag gestartete und verbucht jetzt ein kleines Minus von 4 Punkten auf 12.229 Punkte. Der MDAX gewinnt 0,2 Prozent. Schwache Zahlen aus der Autobranche drücken auf die Stimmung. So hat der Autozulieferer Hella im vergangenen ersten Geschäftsquartal sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis zweistellige Rückgänge verbuchen müssen. Immerhin die Jahresprognose hat der Scheinwerferspezialist bestätigt. Die Aktie verliert im MDAX 0,2 Prozent.

Gemischtes Kursbild im DAX

Das Papier von Wirecard ist nach positiven Analystenkommentaren größter DAX-Gewinner mit einem Plus von 1,6 Prozent. DAX-Aufsteiger MTU gewinnen 0,6 Prozent. Die Aktie der Lufthansa ist Schlusslicht im DAX mit minus 1,6 Prozent. Dass der Ferienflieger Condor erst mal weiterfliegen wird kann, bedeutet für die Lufthansa natürlich Konkurrenz im Billigflugsegment.

Positive Vorgaben der internationalen Börsen

In New York hatte die von US-Präsident Trump erneut geschürte Hoffnung auf Fortschritte im US-Handelsstreit mit China den Kursen Auftrieb gegeben. Der Dow Jones legte 0,6 Prozent zu. Der Nikkei-Index in Tokio schloss nur mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 22.048 Yen. Das gestern geschlossene Handelsabkommen zwischen den USA und Japan wurde zwar begrüßt, aber in der wichtigen Frage der Autozölle gab es noch keine Vereinbarung und die exportorientierte Autoindustrie ist ja eine wichtige Schlüsselbranche Japans. Der Euro steht am Morgen bei 1, 09 50 Dollar.