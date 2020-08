Börse: DAX schließt mit Verlusten

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel mit Verlusten beendet. Die gestrigen Gewinne sind wieder dahin. Begründet wird das vor allem mit Konjunktursorgen – unter anderem weil die Infektionszahlen steigen. Außerdem beunruhigt die Anleger offenbar der andauernde Handelsstreit zwischen den USA und China – und der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die USA dringen bei den Vereinten Nationen auf eine Wiederherstellung sämtlicher zuvor ausgesetzter Sanktionen gegen den Iran. Und die US-Notenbank Fed spricht von wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie.

Delivery Hero vor DAX-Aufstieg im Minus

Der DAX verlor 1,1 Prozent auf 12.830 Punkte. Am meisten büßten die Papiere von Wirecard ein mit minus 4,6 Prozent, nachdem die Deutsche Börse gestern spät abends bekannt gegeben hatte, dass Wirecard am kommenden Montag den DAX verlassen wird. Eine Aktie der insolventen Wirecard AG nun rund 1,25 Euro wert. Übrigens erstreckt sich das Insolvenzverfahren nicht auf die Wirecard-Bank. Die bislang im MDAX gelisteten Papiere von Delivery Hero schlossen 1,7 Prozent im Minus. Sie steigen ja nun in den DAX auf. Das Unternehmen hat kein Deutschlandgeschäft mehr und hat bislang noch keinen Gewinn gemacht. Am meisten legten im DAX die Aktien von Vonovia zu mit plus 2,4 Prozent. An der Wall Street in New York dreht der Dow Jons 0,1 Prozent ins Plus. Der Nasdaq-Index steigt hingegen um 0,6 Prozent. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,18 59 Dollar wert.